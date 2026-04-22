Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

О кръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем младеж на 22 г., за това, че на неустановена дата в края на месец март 2026 г. в Пловдив умишлено е умъртвил 53 годишния си баща.

По делото е установено, че младият мъж и неговият баща живеели заедно в малък апартамент в ж.р. „Тракия“ в Пловдив. Синът се дразнел от поведението на баща си, който редовно употребявал алкохол, обиждал го и му натяквал, че докато бил студент в Германия го издържал.

На неустановена дата в края на март 2026 г. през нощта двамата отново били в жилището си, в хол с кухненски бокс. Бащата бил употребил около литър алкохол, а същата вечер и синът му бил изпил около 200 грама концентрат. Между тях възникнал конфликт за дистанционното на телевизора, понеже бащата го бил взел и удрял с него крака си. Обвиняемият му направил забележка и двамата се скарали.

В този момент синът взел кухненски нож и пробол пострадалия в областта на шията. Мъжът паднал на земята и в резултат на нараняването починал. Синът не се обадил на полицията, нито на Спешна помощ. В следващите дни на няколко пъти изхвърлил части от тялото в найлонови чували в контейнери за смет, близо до жилищния блок.

На 8 април 2026 г. мъж, който ровил в кофите за смет, намерил човешки останки. Подаден бил сигнал в полицията. При проведени оперативно-следствени действия под надзора на Окръжна прокуратура- Пловдив е установено, че извършител на деянието е синът на жертвата. Той е направил самопризнания, след като на 21 април 2026 г. е бил установен и арестуван от полицейски служители на отдел „Криминална полиция“ към ОД на МВР-Пловдив.

Към момента по делото са извършени действия по разследването - разпити на свидетели, назначени са експертизи - ДНК-експертиза, съдебнопсихиатрична и др.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.