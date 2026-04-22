Свят

Путин преименува академия на бащата на червения терор

Името на Дзержински беше премахнато от академията през 1992 г.

22 април 2026, 21:26
Р уският президент Владимир Путин преименува академията на службата за сигурност ФСБ на името на Феликс Дзержински - безмилостния основател на съветската тайна полиция.

Известен като „Железния Феликс“, роденият в Полша Дзержински създава ЧК, предшественик на КГБ и я ръководи в десетилетието след Болшевишката революция през 1917 г. ЧК става печално известна с масови екзекуции по време на Руската гражданска война и с Червения терор. Указът на Путин, който бе публикуван днес, посочва „изключителния принос“ на Дзержински за гарантиране на държавната сигурност на Русия.

Москва иска пак паметника на Дзерджински

Името на Дзержински беше премахнато от академията през 1992 г., по време на вълната на десъветизация след разпадането на СССР.

Независими руски журналисти определиха връщането на името му на академията на ФСБ като „символичен“ ход, отбелязвайки, че това е първата официална държавна оценка на наследството на Дзержински от страна на Путин.

Путин възкресява КГБ

Путин, бивш офицер от КГБ и ФСБ, който веднъж нарече разпадането на СССР „най-голямата геополитическа катастрофа“ на XX век, постепенно възстановява символите от съветската епоха. През 2023 г. паметник на Дзержински беше открит в централата на СВР, припомня "Московско време". Статуята е копие на масивния бронзов монумент, който стоеше пред сградата на КГБ на площад Лубянка, докато не беше съборен от протестиращи по време на Августовския преврат в СССР през 1991 г.

Владимир Путин ФСБ Феликс Дзержински
Кирил Милов стана европейски шампион по борба

Кирил Милов стана европейски шампион по борба

Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Мицкоски в Австрия: Тормози ни държава от ЕС

Мицкоски в Австрия: Тормози ни държава от ЕС

Путин преименува академия на бащата на червения терор

Путин преименува академия на бащата на червения терор

Разгадайте формулата за пенсия: Ключът към по-високи доходи за старост

Разгадайте формулата за пенсия: Ключът към по-високи доходи за старост

pariteni.bg
Автономните коли на Waymo ще използват Waze, за да подават сигнали за пътя

Автономните коли на Waymo ще използват Waze, за да подават сигнали за пътя

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 16 часа
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 16 часа
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 16 часа
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 15 часа
Последни новини

Расте напрежението между Турция и Гърция за морските граници

Расте напрежението между Турция и Гърция за морските граници

Свят Преди 46 минути

Според Анкара, гръцки карти очертават „несъществуващи и фиктивни морски граници“

Янкулов: Към момента не ми е предлагано да остана на поста

Янкулов: Към момента не ми е предлагано да остана на поста

България Преди 3 часа

Според правосъдния министър оставката на и.ф. главен прокурор е била неизбежна

Задържаха шофьор в София с 5,5 промила алкохол

Задържаха шофьор в София с 5,5 промила алкохол

България Преди 5 часа

Водачът бил спрян за проверка в "Обеля"

Нова наредба за парното от 1 май

Нова наредба за парното от 1 май

България Преди 5 часа

Адвокат Марин Костов посочи, че се въвежда допълнителен коефициент, който отчита енергийната ефективност

Драматични събития слагат край на играта за един от претендентите в Кухнята на Ада

Драматични събития слагат край на играта за един от претендентите в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 5 часа

Чия кулинарна мечта ще приключи?

Николай Попов: Цялата отговорност е на Румен Радев

Николай Попов: Цялата отговорност е на Румен Радев

България Преди 6 часа

„Сияние“ започва изграждането на своя гражданска мрежа

Русия спира казахстанския петрол за Германия

Русия спира казахстанския петрол за Германия

Свят Преди 6 часа

Новак не посочи срок, в който доставките могат да бъдат възобновени

МВР въвежда нов образец на паспорт

МВР въвежда нов образец на паспорт

България Преди 6 часа

Издаването на паспорт от новия вид ще стартира на 27 април 2026 г.

<p>&bdquo;Седях в банята с пистолет в устата, без да знам какво правя&ldquo;: Признанията н Хълк Хоган преди смъртта му</p>

Последните дни на Хълк Хоган: Легендата не можел дори да отвори бутилка вода без помощ

Свят Преди 7 часа

Новата документална поредица на Netflix „Hulk Hogan: Real American“ разкрива шокиращи подробности за здравословното състояние, тежката зависимост от фентанил и личните трагедии на кеч идола преди смъртта му

Промениха статута на парк „Врана“ на публична държавна собственост

Промениха статута на парк „Врана“ на публична държавна собственост

България Преди 7 часа

Имотът с площ 958 362 кв. м е със статут на единична недвижима културна ценност

<p>24 души са под медицинско наблюдение и на антибиотици след огнището на антракс</p>

24 души са под медицинско наблюдение и на антибиотици след огнището на антракс в Силистренско

България Преди 7 часа

Към момента в страната няма съобщен случай на заболял от антракс, съобщиха от министерство на здравеопазването

На 22 април отбелязваме Деня на Земята

На 22 април отбелязваме Деня на Земята

Свят Преди 7 часа

Колективните действия ще бъдат от решаващо значение за ограничаването на климатичната криза

Огромен късмет дебне три зодии, сред тях ли сте

Огромен късмет дебне три зодии, сред тях ли сте

Любопитно Преди 7 часа

В следващите дни някои зодиакални знаци ще имат късмет, но само малцина ще преживеят истински пробив. От 22 април те ще навлязат в период, който може драстично да промени живота и финансовото им положение

NEXT LEVEL HR 2026: Когато инвестициите в хора не водят до резултати

NEXT LEVEL HR 2026: Когато инвестициите в хора не водят до резултати

Преди 7 часа

От Българската банка за развитие отговориха на Гюров

От Българската банка за развитие отговориха на Гюров

България Преди 7 часа

От ББР посочват, че процедурата по намаляване на капитала ще отнеме месеци, парите няма да бъдат използвани от никого

ЕС деблокира заема от 90 млрд. евро за Украйна

ЕС деблокира заема от 90 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 7 часа

Будапеща е дала съгласие за започване на процедурата

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Паметен символ на Априлското въстание

sinoptik.bg
1

С 50% по-малко врабчета за последните 10 години

sinoptik.bg

Какво се случи с бившия на Ким Кардашиян - Пийт Дейвидсън? Новите снимки объркаха всички

Edna.bg

Чудото на живота: Отвъд митовете за инвитрото с д-р Георги Станулов

Edna.bg

Спортни новини на NOVA (22.04.2026)

Gong.bg

Левски обърна Нефтохимик и поведе във финала за титлата

Gong.bg

Кирил Милов е европейски шампион по борба

Nova.bg

1042 дни на поста: Какво се случи, докато Борислав Сарафов беше и.ф. главен прокурор

Nova.bg