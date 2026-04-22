Р уският президент Владимир Путин преименува академията на службата за сигурност ФСБ на името на Феликс Дзержински - безмилостния основател на съветската тайна полиция.

Известен като „Железния Феликс“, роденият в Полша Дзержински създава ЧК, предшественик на КГБ и я ръководи в десетилетието след Болшевишката революция през 1917 г. ЧК става печално известна с масови екзекуции по време на Руската гражданска война и с Червения терор. Указът на Путин, който бе публикуван днес, посочва „изключителния принос“ на Дзержински за гарантиране на държавната сигурност на Русия.

Името на Дзержински беше премахнато от академията през 1992 г., по време на вълната на десъветизация след разпадането на СССР.

Независими руски журналисти определиха връщането на името му на академията на ФСБ като „символичен“ ход, отбелязвайки, че това е първата официална държавна оценка на наследството на Дзержински от страна на Путин.

Путин, бивш офицер от КГБ и ФСБ, който веднъж нарече разпадането на СССР „най-голямата геополитическа катастрофа“ на XX век, постепенно възстановява символите от съветската епоха. През 2023 г. паметник на Дзержински беше открит в централата на СВР, припомня "Московско време". Статуята е копие на масивния бронзов монумент, който стоеше пред сградата на КГБ на площад Лубянка, докато не беше съборен от протестиращи по време на Августовския преврат в СССР през 1991 г.