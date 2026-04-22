В София пристига част от мощите на Св. Лазар Български

Ч аст от мощите на св. новомъченик Лазар Български от манастир „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ на гръцкия остров Андрос ще бъде донесена в София за поклонение.

Тя ще бъде изложена в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя за два дни.

Мощите на светите братя Кирил и Методий пристигат в София

Мощите пристигат в София с благословението на българския патриарх и Софийския митрополит Даниил, както и със съдействието на фондацията „Православно наследство“ от Женева, Швейцария, съобщиха от Митрополията.

Те ще бъдат посрещнати на 23 април в митрополитската катедрала „Св. вмчца Неделя“ от патриарх Даниил, който ще възглави и света Литургия.