Кремъл очерта рамката: Среща Путин - Зеленски само за финализиране на споразуменията

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руският президент Владимир Путин може да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски само за да бъдат финализирани споразуменията за разрешаване на конфликта, предаде Ройтерс.

"Путин е готов да се срещне със Зеленски, но тези разговори трябва да бъдат продуктивни и да се състоят на етап финализиране на договореностите", поясни Песков, цитиран от ТАСС.

"Основното е целта на срещата. За какво е срещата? Путин каза, че е готов да се срещнат (със Зеленски - бел. ред.) в Москва по всяко време. Основният момент е да има за какво да се срещнат и най-важното е срещата да бъде продуктивна и да е само за финализиране на споразуменията", каза той в коментар за "Вести".

Междувременно стана ясно, че Украйна е поискала от Турция да бъде домакин на среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, съобщи по-рано украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от "Ройтерс".

Това идва на фона на усилията на Киев да възобнови мирните преговори, които са в застой, отбелязва агенцията.

Външният министър на Украйна заяви, че страната му е готова да вземе предвид което и да е друго място освен Беларус или Русия за среща с Путин, за която Зеленски отдавна настоява с цел ускоряване на решаването на продължаващата повече от четири години война.

Отговът на Анкара към момента не се съобщава.

След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Турция нееднократно се позиционира като посредник между двете страни. Още в първите месеци на конфликта Истанбул беше домакин на преки преговори между делегации на Украйна и Русия, които обаче не доведоха до трайно споразумение.

Анкара участва и в договарянето на т.нар. зърнена сделка, която позволи износ на украинско зърно през Черно море, разглеждана като един от малкото конкретни резултати от дипломатическите усилия. В последствие споразумението беше прекратено, което допълнително усложни отношенията между страните и засили напрежението в региона.

През последните месеци Киев настоява за възобновяване на политически диалог на най-високо равнище, включително чрез директна среща между президентите на двете държави. Москва от своя страна нееднократно е заявявала, че подобна среща е възможна при наличие на конкретни договорености на ниво преговарящи екипи.

Изборът на място за евентуални преговори остава ключов въпрос, като Беларус и Русия се отхвърлят от украинската страна, а Турция и други неутрални държави се разглеждат като възможни домакини на бъдещи срещи.