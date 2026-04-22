България

Нова наредба за парното от 1 май

Адвокат Марин Костов посочи, че се въвежда допълнителен коефициент, който отчита енергийната ефективност

22 април 2026, 17:36
О т 1 май се очаква да влезе в сила новата наредба за топлоснабдяване, която променя начина на изчисляване на т.нар. „сградна инсталация“. Според адвокат Мартин Костов обаче промените са по-скоро формални и няма да решат натрупаните проблеми в системата, предава NOVA.

По думите му се въвежда допълнителен коефициент, който отчита дали тръбите в сградата са видими или скрити, както и енергийната ефективност на сградата. Въпреки това, при наличие на няколко класа енергийна ефективност, са предвидени само два коефициента, което поставя под съмнение ефективността на новата формула.

Костов е категоричен, че самата промяна в изчисленията няма да доведе до по-ниски сметки. Причината е, че общото количество използвана енергия в сградата така или иначе трябва да бъде заплатено от всички живущи. Освен това има заявка за увеличение на цената на топлинната енергия, което допълнително подсказва, че разходите може да нараснат.

Промените в наредбата за топлоснабдяване са готови

Според адвоката основният проблем остава липсата на яснота как точно се формират сметките. Именно заради това предишната формула беше критикувана и от Европейския съд, а впоследствие и от българския Върховен административен съд. Новите текстове обаче не дават съществено по-голяма прозрачност.

На практика потребителите трудно могат сами да проверят дали начислените суми са коректни, тъй като разчитат изцяло на данните, подадени от топлофикационните дружества и счетоводителите. Въпреки че съществува възможност за оспорване на сметки, клиентите са длъжни първо да платят, което според Костов е несправедливо.

Той прогнозира и възможен ръст на съдебните спорове, особено ако цените на енергията се повишат и повече хора изпитват затруднения да плащат. Като решение предлага законови промени, които да позволят спорните суми да не се плащат, докато не бъдат проверени от независим орган.

Омбудсманът: Проектът за новата формула за сградната инсталация повтаря старата

Костов посочва, че България може да почерпи опит от други държави, където има по-строг контрол върху състоянието на сградните инсталации и загубите на енергия. Това би могло да доведе до по-справедливи сметки и по-голямо доверие от страна на потребителите.

Източник: NOVA    
Сметки за парно Нова наредба за топлоснабдяване
Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 13 часа
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 13 часа
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 13 часа
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

В София пристига част от мощите на Св. Лазар Български

България Преди 25 минути

Тя ще бъде изложена в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя за два дни

Граничен полицай спаси хора от катастрофиралия край Малко Търново автобус

България Преди 1 час

Със служебния автомобил и с включени светлинни сигнали Арабаджиев започнал да регулира движението

МВР въвежда нов образец на паспорт

България Преди 3 часа

Издаването на паспорт от новия вид ще стартира на 27 април 2026 г.

Последните дни на Хълк Хоган: Легендата не можел дори да отвори бутилка вода без помощ

Свят Преди 3 часа

Новата документална поредица на Netflix „Hulk Hogan: Real American“ разкрива шокиращи подробности за здравословното състояние, тежката зависимост от фентанил и личните трагедии на кеч идола преди смъртта му

Промениха статута на парк „Врана“ на публична държавна собственост

България Преди 3 часа

Имотът с площ 958 362 кв. м е със статут на единична недвижима културна ценност

24 души са под медицинско наблюдение и на антибиотици след огнището на антракс в Силистренско

България Преди 3 часа

Към момента в страната няма съобщен случай на заболял от антракс, съобщиха от министерство на здравеопазването

На 22 април отбелязваме Деня на Земята

Свят Преди 3 часа

Колективните действия ще бъдат от решаващо значение за ограничаването на климатичната криза

Огромен късмет дебне три зодии, сред тях ли сте

Любопитно Преди 4 часа

В следващите дни някои зодиакални знаци ще имат късмет, но само малцина ще преживеят истински пробив. От 22 април те ще навлязат в период, който може драстично да промени живота и финансовото им положение

NEXT LEVEL HR 2026: Когато инвестициите в хора не водят до резултати

Преди 4 часа

ЕС деблокира заема от 90 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 4 часа

Будапеща е дала съгласие за започване на процедурата

АПИ уволнява свой служител, карал пиян

България Преди 4 часа

Тестът за употреба на алкохол отчете 1,98 промила

Папа Лъв XIV: Бъдещето на човечеството е в опасност

Свят Преди 5 часа

Той порица “колонизирането“ на природните ресурси на Земята

.

Тръмп обмисля последици за съюзниците от НАТО, които са в списъка на "непослушните"

Свят Преди 5 часа

Това усилие е поредният знак, че президентът Доналд Тръмп планира да изпълни заплахите си срещу членове, които не се смятат за "образцови съюзници"

Снимката е илюстративна

Роботи влизат в тунелите на „Ноевия ковчег“ след сензационно откритие

Любопитно Преди 5 часа

„Вълнуващи нови открития“ относно скалното образувание, открито за първи път през 1959 г. на турската планина Арарат, могат да докажат, че лодката от Книгата Битие някога е съществувала

Делото срещу двамата полицаи, обвинени за убийство на арестант в Казанлък, започва по същество

България Преди 5 часа

До 24 април, в три последователни дни, разширеният съдебен състав ще проведе разпит на свидетели и вещи лица

Снимката е илюстративна

България е втора в ЕС по ръст на дълга, дължим близо 35 млрд. евро

България Преди 5 часа

Въпреки че страната ни остава сред държавите с най-ниска задлъжнялост в ЕС, скоростта на натрупване на нови заеми ни нареди на второ място по ръст в Европа, изпреварвайки почти всички останали членки

Всичко от днес

От мрежата

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Защо котката спи върху главата ми

dogsandcats.bg
1

Паметен символ на Априлското въстание

sinoptik.bg
1

С 50% по-малко врабчета за последните 10 години

sinoptik.bg

Какво се случи с бившия на Ким Кардашиян - Пийт Дейвидсън? Новите снимки объркаха всички

Edna.bg

Чудото на живота: Отвъд митовете за инвитрото с д-р Георги Станулов

Edna.bg

Специалната хореография от феновете на Локо Пд за битката с Арда

Gong.bg

Обзор на кръга във Втора лига (29 кръг, 22.04.2026)

Gong.bg

1042 дни на поста: Какво се случи, докато Борислав Сарафов беше и.ф. главен прокурор

Nova.bg

Граничен полицай е спасителят на пътниците от падналия в дере автобус

Nova.bg