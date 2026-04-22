България

Янкулов: Към момента не ми е предлагано да остана на поста

Според правосъдния министър оставката на и.ф. главен прокурор е била неизбежна

22 април 2026, 20:16
С лужебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов в „Интервюто в Новините на NOVA“. По думите му случилото се е очаквано, тъй като не може да има главен прокурор, който не е признат от съдилищата и не може пълноценно да упражнява правомощията си.

Янкулов посочи, че върху решенията на Сарафов може да са повлияли членовете на Висшия съдебен съвет.  Той припомни, че и в миналото ВСС е променял рязко позицията си – визирайки случая с Иван Гешев, когато след години на подкрепа, за кратко време беше взето решението да бъде отстранен от поста главният прокурор.

"Предстои да стане ясно дали и в настоящата ситуация се наблюдава подобен сценарий", каза Янкулов.

Служебният министър подчерта, че новият изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова ще упражнява правомощията си в рамките на законово установения срок от шест месеца. Това, според него, е гаранция срещу прекомерно и продължително концентриране на власт.

Янкулов отбеляза, че съвпадението между оставката на Сарафов и публична позиция на Иван Демерджиев, в която се призовава за оттеглянето му, повдига въпроси, но не е ясно кога точно е взето решението за оставка.

Министърът беше категоричен, че подобни казуси не трябва да се решават чрез използване на държавна принуда. По думите му евентуално принудително отстраняване би подкопало доверието в институциите и не би било добър сигнал към обществото.

Според него е необходима промяна във Висшия съдебен съвет и избор на титулярен главен прокурор, но реформата трябва да бъде внимателно обмислена и качествено проведена, а не прибързана. Янкулов подчерта, че при новото парламентарно мнозинство има възможност да се обсъдят по-широки промени в съдебната система.

"Към момента не ми е предлагано да остана на поста, не смятам и че ще ми бъде предложено", заключи той.

Източник: БГНЕС    
Андрей Янкулов Борислав Сарафов Оставка на главен прокурор
Последвайте ни
pariteni.bg
dogsandcats.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Снимката е илюстративна

