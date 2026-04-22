Мицкоски в Австрия: Тормози ни държава от ЕС

„Имаме чувството, че процесът се билатерализира, а ние сме жертва на тормоз, упражняван от държава членка на ЕС на принципа: „ние сме вътре, вие сте вън, ако искате да сте вътре, трябва да приемете нашите условия, в противен случай ще останете отвън“. А тези условия нямат нищо общо с Копенхагенските критерии“.

Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски на съвместна пресконференция с австрийския канцлер Кристиан Щокер.

Мицкоски: Стотици хиляди македонци в България не могат да създадат неправителствена организация

„Нашата позиция е много ясна - ние сме готови като правителство да седнем с нашите съседи и да разговаряме за преодоляване на този проблем, но за нас са по-важни гаранциите, които трябва да получим и очакваме от Европейския съвет за нашата македонска идентичност, че няма да има допълнителни двустранни въпроси, които някой отново да отвори. И трето - какво правим с македонската общност, която, за съжаление, в България не може да създаде неправителствена организация, камо ли нещо повече, въпреки че Европейският съд по правата на човека е постановил най-малко 14 решения, с които се иска от България да позволи поне регистрирането на неправителствени организации“, обяви Мицкоски.

Мицкоски: Средновековни хора спират Македония за ЕС

„Нашата позиция като правителство е ясна - бъдещето на страната е в рамките на ЕС и тук нямаме никаква дилема. Но какво е онова, което разочарова македонските граждани и прави европейското бъдеще на Македония несигурно? Това е процесът на билатерализиране на присъединителните преговори, който усещаме като изключително тежък и обезсърчителен за нас. Ние започнахме този процес преди 26 години, когато подписахме Споразумението за стабилизиране и асоцииране, преди 21 години официално станахме кандидати, а от 2009 г. получихме първия положителен доклад на Европейската комисия за започване на преговори. За съжаление, заради двустранните въпроси този процес за нас се превърна в безкрайна история. Междувременно сменихме знамето си, сменихме банкнотите си, няколко пъти променяхме Конституцията, а накрая сменихме и конституционното име. Нима има втори пример в Европа, който поне приблизително да може да каже, че е направил нещо като нас в името на европейската интеграция? Втори такъв пример няма. И сега от нас отново се иска промяна на конституцията“, допълни премиерът на Северна Македония.

Мицкоски продължава да поддържа тезата си, че проблемът е двустранен между Скопие и София, въпреки че ангажиментът за вписването на българите в конституцията на Северна Македония е поет пред ЕС и споразумението за това е подписано от всички държави членки.