Мицкоски в Австрия: Тормози ни държава от ЕС

Мицкоски: А какво правим с македонската общност в България

22 април 2026, 18:25
„Имаме чувството, че процесът се билатерализира, а ние сме жертва на тормоз, упражняван от държава членка на ЕС на принципа: „ние сме вътре, вие сте вън, ако искате да сте вътре, трябва да приемете нашите условия, в противен случай ще останете отвън“. А тези условия нямат нищо общо с Копенхагенските критерии“.

Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски на съвместна пресконференция с австрийския канцлер Кристиан Щокер.

Мицкоски: Стотици хиляди македонци в България не могат да създадат неправителствена организация

„Нашата позиция е много ясна - ние сме готови като правителство да седнем с нашите съседи и да разговаряме за преодоляване на този проблем, но за нас са по-важни гаранциите, които трябва да получим и очакваме от Европейския съвет за нашата македонска идентичност, че няма да има допълнителни двустранни въпроси, които някой отново да отвори. И трето - какво правим с македонската общност, която, за съжаление, в България не може да създаде неправителствена организация, камо ли нещо повече, въпреки че Европейският съд по правата на човека е постановил най-малко 14 решения, с които се иска от България да позволи поне регистрирането на неправителствени организации“, обяви Мицкоски.

Мицкоски: Средновековни хора спират Македония за ЕС

„Нашата позиция като правителство е ясна - бъдещето на страната е в рамките на ЕС и тук нямаме никаква дилема. Но какво е онова, което разочарова македонските граждани и прави европейското бъдеще на Македония несигурно? Това е процесът на билатерализиране на присъединителните преговори, който усещаме като изключително тежък и обезсърчителен за нас. Ние започнахме този процес преди 26 години, когато подписахме Споразумението за стабилизиране и асоцииране, преди 21 години официално станахме кандидати, а от 2009 г. получихме първия положителен доклад на Европейската комисия за започване на преговори. За съжаление, заради двустранните въпроси този процес за нас се превърна в безкрайна история. Междувременно сменихме знамето си, сменихме банкнотите си, няколко пъти променяхме Конституцията, а накрая сменихме и конституционното име. Нима има втори пример в Европа, който поне приблизително да може да каже, че е направил нещо като нас в името на европейската интеграция? Втори такъв пример няма. И сега от нас отново се иска промяна на конституцията“, допълни премиерът на Северна Македония.

Мицкоски продължава да поддържа тезата си, че проблемът е двустранен между Скопие и София, въпреки че ангажиментът за вписването на българите в конституцията на Северна Македония е поет пред ЕС и споразумението за това е подписано от всички държави членки.

Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Създателят на Call of Duty е загинал в горящите останки на

Създателят на Call of Duty е загинал в горящите останки на "Ферари" за 400 000 долара

От Българската банка за развитие отговориха на Гюров

От Българската банка за развитие отговориха на Гюров

Разгадайте формулата за пенсия: Ключът към по-високи доходи за старост

Разгадайте формулата за пенсия: Ключът към по-високи доходи за старост

Автономните коли на Waymo ще използват Waze, за да подават сигнали за пътя

Автономните коли на Waymo ще използват Waze, за да подават сигнали за пътя

<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

В София пристига част от мощите на Св. Лазар Български

В София пристига част от мощите на Св. Лазар Български

България Преди 25 минути

Тя ще бъде изложена в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя за два дни

Граничен полицай спаси хора от катастрофиралия край Малко Търново автобус

Граничен полицай спаси хора от катастрофиралия край Малко Търново автобус

България Преди 1 час

Със служебния автомобил и с включени светлинни сигнали Арабаджиев започнал да регулира движението

Драматични събития слагат край на играта за един от претендентите в Кухнята на Ада

Драматични събития слагат край на играта за един от претендентите в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 2 часа

Чия кулинарна мечта ще приключи?

Николай Попов: Цялата отговорност е на Румен Радев

Николай Попов: Цялата отговорност е на Румен Радев

България Преди 2 часа

„Сияние“ започва изграждането на своя гражданска мрежа

Русия спира казахстанския петрол за Германия

Русия спира казахстанския петрол за Германия

Свят Преди 3 часа

Новак не посочи срок, в който доставките могат да бъдат възобновени

МВР въвежда нов образец на паспорт

МВР въвежда нов образец на паспорт

България Преди 3 часа

Издаването на паспорт от новия вид ще стартира на 27 април 2026 г.

<p>&bdquo;Седях в банята с пистолет в устата, без да знам какво правя&ldquo;: Признанията н Хълк Хоган преди смъртта му</p>

Последните дни на Хълк Хоган: Легендата не можел дори да отвори бутилка вода без помощ

Свят Преди 3 часа

Новата документална поредица на Netflix „Hulk Hogan: Real American“ разкрива шокиращи подробности за здравословното състояние, тежката зависимост от фентанил и личните трагедии на кеч идола преди смъртта му

Промениха статута на парк „Врана“ на публична държавна собственост

Промениха статута на парк „Врана“ на публична държавна собственост

България Преди 3 часа

Имотът с площ 958 362 кв. м е със статут на единична недвижима културна ценност

<p>24 души са под медицинско наблюдение и на антибиотици след огнището на антракс</p>

24 души са под медицинско наблюдение и на антибиотици след огнището на антракс в Силистренско

България Преди 3 часа

Към момента в страната няма съобщен случай на заболял от антракс, съобщиха от министерство на здравеопазването

На 22 април отбелязваме Деня на Земята

На 22 април отбелязваме Деня на Земята

Свят Преди 3 часа

Колективните действия ще бъдат от решаващо значение за ограничаването на климатичната криза

Огромен късмет дебне три зодии, сред тях ли сте

Огромен късмет дебне три зодии, сред тях ли сте

Любопитно Преди 4 часа

В следващите дни някои зодиакални знаци ще имат късмет, но само малцина ще преживеят истински пробив. От 22 април те ще навлязат в период, който може драстично да промени живота и финансовото им положение

NEXT LEVEL HR 2026: Когато инвестициите в хора не водят до резултати

NEXT LEVEL HR 2026: Когато инвестициите в хора не водят до резултати

Преди 4 часа

ЕС деблокира заема от 90 млрд. евро за Украйна

ЕС деблокира заема от 90 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 4 часа

Будапеща е дала съгласие за започване на процедурата

АПИ уволнява свой служител, карал пиян

АПИ уволнява свой служител, карал пиян

България Преди 4 часа

Тестът за употреба на алкохол отчете 1,98 промила

Автобусът, прегазил хора край Малко Търново, пестял гориво

Автобусът, прегазил хора край Малко Търново, пестял гориво

България Преди 4 часа

Шофьорът на превозното средство е задържан

Папа Лъв XIV: Бъдещето на човечеството е в опасност

Папа Лъв XIV: Бъдещето на човечеството е в опасност

Свят Преди 5 часа

Той порица “колонизирането“ на природните ресурси на Земята

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Паметен символ на Априлското въстание

sinoptik.bg
1

С 50% по-малко врабчета за последните 10 години

sinoptik.bg

Какво се случи с бившия на Ким Кардашиян - Пийт Дейвидсън? Новите снимки объркаха всички

Edna.bg

Чудото на живота: Отвъд митовете за инвитрото с д-р Георги Станулов

Edna.bg

Официално: Челси уволни Лиъм Росиниър

Gong.bg

Специалната хореография от феновете на Локо Пд за битката с Арда

Gong.bg

1042 дни на поста: Какво се случи, докато Борислав Сарафов беше и.ф. главен прокурор

Nova.bg

Граничен полицай е спасителят на пътниците от падналия в дере автобус

Nova.bg