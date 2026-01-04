България

Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

Богомил Николов от асоциация „Активни потребители“ коментира няколко фрапантни сигнала за спекула и лоши практики

4 януари 2026, 09:24
Започва „голямото прибиране“, всички глоби вече са в евро

Започва „голямото прибиране“, всички глоби вече са в евро
След смъртоносния вятър: Бурите не спират, жълт код и днес

След смъртоносния вятър: Бурите не спират, жълт код и днес
Д-р Димов от НЗОК разяснява: Какви са правата ни при лечение в болница

Д-р Димов от НЗОК разяснява: Какви са правата ни при лечение в болница
Почина великият Димитър Пенев

Почина великият Димитър Пенев
Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша
Огромно дърво рухна върху кола в София

Огромно дърво рухна върху кола в София
Двойно повече пожари през новогодишната нощ – опасност в дома

Двойно повече пожари през новогодишната нощ – опасност в дома
Инфекционист предупреждава - грип H3N2 се разпространява бързо

Инфекционист предупреждава - грип H3N2 се разпространява бързо

С приемането на еврото в България се появиха и първите опити на търговци да се възползват от прехода, за да повишат цените си или да подведат купувачите.

В ефира на предаването „Събуди се“ по NOVA Богомил Николов от асоциация „Активни потребители“ коментира няколко фрапантни сигнала за спекула и лоши практики, изпратени от зрители.

Хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

Сред най-стряскащите примери е хляб „Франзела Симит“ (300 гр.), закупена от голяма търговска верига. На 31 декември 2025 г. цената му е била 0,89 лв. (0,46 евро). На 2 януари 2026 г. същият артикул вече струва 1,19 лв. (0,61 евро). Това е скок от 33% само в рамките на два дни – промяна, която според експертите трудно може да бъде обоснована и изглежда като неоправдано повишение.

Още по-фрапантен е случаят с поръчка на пица. При обявена сума от 18,75 лв., в евро цената е била калкулирана на 36,67 евро – почти двойно над реалната стойност в левове и четири пъти над коректния курс. „Това вероятно е техническа грешка, но потребителите трябва да отварят очите си на четири“, предупреди Николов.

Спекула при стоките за бита

Зрители сигнализират и за драстично поскъпване на пластмасови кутии за съхранение в онлайн магазини. Кутия, струвала 5,23 евро на 1 януари, на следващия ден вече се предлага за 10,22 евро. Друг модел кутия скача от 12 евро на близо 24 евро.

Според Богомил Николов подобни практики са „автогол“ за търговците, тъй като потребителите просто ще спрат да купуват от тях. Той напомни, че законът е строг и всяко необосновано повишение може да бъде санкционирано с глоби до 100 000 лева.

Несправедливи курсове в банките

Сигнал от български гражданин разкрива проблем и при банковите институции. При опит да внесе 1400 лв. по сметка след 1 януари, потребителят е забелязал, че банката е използвала курс 1,965 вместо официалния 1,95583.

„След Нова година не трябва да има левови сметки, те се превалутират автоматично. Ако внасяте левове в брой, банката ги обменя по фиксинга. Всяко отклонение е повод за сигнал“, поясни Николов.

По темата

Източник: Nova.bg    
приемане на еврото спекула с цени търговски злоупотреби повишаване на цени защита на потребителите некоректни банкови курсове активни потребители поскъпване на стоки надценяване санкции за търговци
Последвайте ни
Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

Къде е Николасито – синът на Николас Мадуро

Къде е Николасито – синът на Николас Мадуро

Коя е Силия Флорес – съпругата на Мадуро, заловена от САЩ

Коя е Силия Флорес – съпругата на Мадуро, заловена от САЩ

Днес е празник - какви са традициите и кой празнува имен ден

Днес е празник - какви са традициите и кой празнува имен ден

Купете си стаж за пенсия: Колко ще платите за всеки недостигащ месец до новия бюджет

Купете си стаж за пенсия: Колко ще платите за всеки недостигащ месец до новия бюджет

pariteni.bg
Икономията на гориво ли е новият враг на Белия дом

Икономията на гориво ли е новият враг на Белия дом

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

– Мамо, защо татко винаги има последната дума? – Защото тя е: „Добре…“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Поскъпване на хляб, кашкавал и зеленчуци. Кое е по-евтино</p>

Поскъпване на хляб, кашкавал и зеленчуци. Кое е по-евтино

България Преди 24 минути

Ръст в цените на основни хранителни стоки, както и на някои плодове и зеленчуци отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в бюлетина за периода 22-30 декември 2025 г.

Залата на Съвета за Сигурност на ООН

ООН свиква Съвета за сигурност след атаката на САЩ срещу Венецуела

Свят Преди 2 часа

Колумбия, подкрепена от Русия и Китай, е поискала свикването на заседанието на 15-членния съвет

Кои са най-добрите дати за сватба през 2026 г.

Кои са най-добрите дати за сватба през 2026 г.

Любопитно Преди 3 часа

Изборът на дата за сватба може да е труден. За щастие, можете да използвате селективна астрология, за да откриете най-благоприятния и романтичен ден за сватба

Коя беше дъщерята на Томи Лий Джоунс – Виктория, и какво знаем за проблемното ѝ минало

Коя беше дъщерята на Томи Лий Джоунс – Виктория, и какво знаем за проблемното ѝ минало

Свят Преди 11 часа

Виктория Джоунс е дъщеря на носителя на „Оскар“ за ролята си в „Няма място за старите кучета“ и първата му съпруга – Кимбърли Клъули

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Свят Преди 11 часа

Полицията е повдигнала четири обвинения срещу шофьора Адения Моболаджи Кайоде

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Свят Преди 12 часа

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва ниския таван, покрит със звукоизолационна пяна, който се възпламенява, а пламъците се разпространяват изключително бързо, докато посетителите продължават да танцуват, без да осъзнават смъртоносната опасност

Роберт Фицо осъди остро атаката на САЩ срещу Венецуела

Роберт Фицо осъди остро атаката на САЩ срещу Венецуела

Свят Преди 12 часа

Той заяви, че като ръководител на правителство на малка държава трябва „решително да отхвърли подобно подкопаване на международното право“

Проучване: Хората може би притежават ново сетиво

Проучване: Хората може би притежават ново сетиво

Любопитно Преди 12 часа

Ново изследване демонстрира, че хората имат способността да откриват присъствието на обект от разстояние, сякаш разполагат с допълнително сетиво извън познатите пет

Тръмп публикува снимка на „заловения“ Мадуро на американски военен кораб

Тръмп публикува снимка на „заловения“ Мадуро на американски военен кораб

Свят Преди 13 часа

На кадъра Мадуро е с големи очила и слушалки, които очевидно ограничават зрението и слуха му

Защо управлението на Николас Мадуро съсипа Венецуела

Защо управлението на Николас Мадуро съсипа Венецуела

Свят Преди 13 часа

Управлението му беше толкова хронично катастрофално, че близо седем милиона венецуелци бяха принудени да напуснат страната

Коя е Делси Родригес - вицепрезидентката на Венецуела

Коя е Делси Родригес - вицепрезидентката на Венецуела

Свят Преди 14 часа

Родригес е назначена за вицепрезидентка през юни 2018 г., като Мадуро обявява назначението ѝ в социалната мрежа "Екс", описвайки я като "млада жена, смела, опитна, дъщеря на мъченик, революционерка и изпитана в хиляда битки"

Анджелина Джоли се готви да напусне САЩ

Анджелина Джоли се готви да напусне САЩ

Любопитно Преди 14 часа

Анджелина Джоли напуска Лос Анджелис и Холивуд, продава имението си и планира живот между Ню Йорк, Европа и Камбоджа в търсене на уединение, след години на съдебни битки с Брад Пит и живот под светлината на прожекторите

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Свят Преди 15 часа

Доналд Тръмп публикува снимка на венецуелския лидер Николас Мадуро в арест, направена на борда на американски военен кораб

Български рибар загина в Гърция

Български рибар загина в Гърция

Свят Преди 15 часа

Лодката се е преобърнала в района на устието на река Струма в Северна Гърция

Поклонението пред Димитър Пенев ще бъде в понеделник

Поклонението пред Димитър Пенев ще бъде в понеделник

България Преди 16 часа

То ще със стои от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“

Идентифицираха първите жертви от пожара в Швейцария

Идентифицираха първите жертви от пожара в Швейцария

Свят Преди 16 часа

Телата на две швейцарки на 21 и 16 години, и на двама швейцарци на 18 и 16 години бяха предадени на семействата им

Всичко от днес

От мрежата

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg
1

Годината започва с усещане за пролет

sinoptik.bg
1

800 души скочиха в Северно море на Нова година

sinoptik.bg

Ето кои красиви имена имат празник днес

Edna.bg

Дневен хороскоп за 4 януари, неделя

Edna.bg

Димитър Попов за Димитър Пенев и онова велико лято през 1994 година

Gong.bg

Александър Димитров: Пенев ни показа верния път

Gong.bg

Жълт код за силен вятър в голяма част от страната в неделя

Nova.bg

Мадуро е транспортиран до Ню Йорк след задържането му

Nova.bg