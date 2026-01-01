България

Какво се промени с еврото в магазините от днес

От началото на февруари еврото става единственото законно платежно средство в България

1 януари 2026, 16:27
Какво се промени с еврото в магазините от днес
Източник: istock/Getty Images

О т 00:00 ч. днес официално в обращение в България вече са евробанкнотите и евромонетите, след като страната ни стана 21-вата членка на еврозоната. 

В първия ден от годината, който е официален празник, малките магазини в столицата масово не работят, показа проверка на БТА. На пазара "Димитър Петков" липсват търговци, които да предлагат стоката си. Работят само някои малки магазина в центъра на София, които продават захарни изделия, безалкохолни напитки, алкохол и тютюневи изделия.

Продавачи там връщат рестото в евро, дори и да е платено с лева, както е изискването на закона. По изключение се допуска връщане на суми само в лева при моментна липса на касова наличност. 

Как ще плащаме през януари 2026: Левове и евро заедно в обръщение

Хипермаркетите от големите вериги с изключение на една също не работят днес. Проверка в хипермаркет показа, че всички цени са изписани в евро и в лева, както изисква законът за въвеждане на единната европейска валута у нас, с тази разлика, че от днес цената в евро е изписана в горния край, а под нея е тази в лева. На касовите бележки също на първо място е изписана сумата в евро, а под нея е тази в лева. Двойното обозначаване с еднакъв размер, шрифт и цвят ще остане до 8 август.

На търговците е предоставена свобода да преценяват дали в периода на двойно обращение през януари да приемат смесено плащане с две валути в рамките на една транзакция, като на видно място в обекта това решение трябва да е указано. В рамките на една транзакция при плащане в брой търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове и стотинки.

В периода до края на януари и левът, и еврото ще бъдат законни платежни средства при разплащания в брой. Безналичните разплащания, тоест с банкови карти, онлайн и др. ще се извършват единствено в евро.

Снощи беше извършена техническа пренастройка на банкоматите. От "Борика" съобщиха, че първото успешно теглене в евро е отчетено в 00:00:20 часа от банкомат в Слънчев бряг. От компанията, която осигурява работоспособността на националната картова и платежна инфраструктура отчетоха, че преходът е протекъл плавно с минимално прекъсване на ключови услуги.

Внимание с еврото: Как търговци могат да ви подведат с цените

От началото на февруари еврото става единственото законно платежно средство в България.

Днес президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард поздрави българите за влизането в еврозоната.

"Добре дошла в семейството на еврото, България! Днес празнуваме 21-вия член, който приема единната ни валута!", написа Лагард във Фейсбук.

Източник: БТА, Камелия Цветанова    
Влизане в еврозоната Двойно обращение
Последвайте ни
Какво се промени с еврото в магазините от днес

Какво се промени с еврото в магазините от днес

Ужас в Алпите: Много жертви и ранени

Ужас в Алпите: Много жертви и ранени

Русия обвини Украйна за кървав удар, Медведев иска възмездие

Русия обвини Украйна за кървав удар, Медведев иска възмездие

Исторически старт: Първото евро беше изтеглено в България минути след полунощ

Исторически старт: Първото евро беше изтеглено в България минути след полунощ

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Десетки китайски ЕV марки може да се сринат през 2026-а

Десетки китайски ЕV марки може да се сринат през 2026-а

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 6 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 6 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 6 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? -Дъще, през целия живот, но през това време можеш да се ожениш няколко пъти.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Постоянен арест на задържаните за обира на магазин в Красно село

Постоянен арест на задържаните за обира на магазин в Красно село

България Преди 53 минути

Синът е излежал 15-годишна присъда за убийство

На Нова година - Русия удари жестоко Одеса

На Нова година - Русия удари жестоко Одеса

Свят Преди 1 час

Кулеба: За щастие пострадали няма

С деца на море през зимата - какво трябва да знаем

С деца на море през зимата - какво трябва да знаем

Любопитно Преди 3 часа

Много семейства се отправят към по-топъл климат за новогодишните празници

Под звуците на заря: Кое ще е първото бебе за 2026 г.

Под звуците на заря: Кое ще е първото бебе за 2026 г.

България Преди 4 часа

NOVA представи своята нова и модерна визуална идентичност

NOVA представи своята нова и модерна визуална идентичност

Любопитно Преди 4 часа

От 1 януари обновена визия имат и телевизионните канали NOVA NEWS и KINO NOVA

<p>Еликсирът на живота, който ще ви помогне след празниците</p>

Еликсирът на живота, който ще ви помогне след празниците

Любопитно Преди 5 часа

Организъм, претоварен с мазни храни и захар, хвърля всичките си ресурси върху храносмилането, оставяйки ви без енергия. За да „рестартирате“ метаболизма си експертите съветват да обърнете внимание на определена напитка

Годината на Огнения Кон - двоен огън, големи сътресения и нови възможности

Годината на Огнения Кон - двоен огън, големи сътресения и нови възможности

Любопитно Преди 5 часа

Хората са насърчавани да преследват мечтите си през идната година, тъй като тя ще предложи множество златни възможности

Неочаквана любов: Кои 4 зодии ще я срещнат до 2026 г.

Неочаквана любов: Кои 4 зодии ще я срещнат до 2026 г.

Любопитно Преди 6 часа

До 2026 г. представители на четири зодиакални знака ще се влюбят - Овен, Близнаци, Лъв и Везни. Астролозите смятат, че тези хора имат висока вероятност да срещнат истинската си сродна душа и да започнат нови, хармонични връзки

Тежка новогодишна нощ в Пирогов: Пострадали от пиротехника и инциденти

Тежка новогодишна нощ в Пирогов: Пострадали от пиротехника и инциденти

България Преди 6 часа

Общо 524 пациенти са потърсили помощ в Спешното отделение на болница „Н.И. Пирогов“

Валдис Домбровскис

Домбровскис: България, поздравления! Вече сте в сърцето на Европа

България Преди 6 часа

Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз

<p>Трагедия на Нова година &ndash; жена загина при пожар в София</p>

Трагедия на Нова година – жена загина при пожар в София

България Преди 6 часа

В последния ден на 2025 г. в страната са потушени 130 пожара

Новите правила за пенсия - възрастта и стажът скачат

Новите правила за пенсия - възрастта и стажът скачат

България Преди 7 часа

От 1 януари 2026 г., осигурените лица трябва да имат навършена нова минимална пенсионна възраст и определен стаж за да имат право на пенсия

<p>BBC: Най-бедната страна в ЕС приветства еврото</p>

BBC: Най-бедната страна в ЕС приветства еврото

България Преди 7 часа

Анкетите показват, че населението от 6,5 милиона души е почти разделено по равно по отношение на новата валута, а политическата нестабилност не улеснява прехода

Антъни Джошуа

Антъни Джошуа беше изписан от болницата, посети погребална агенция

Свят Преди 7 часа

Зохран Мамдани встъпи в длъжност като кмет на Ню Йорк с ръка върху Корана, който съпругата му Рама държеше

Зохран Мамдани стана първият мюсюлманин кмет на Ню Йорк

Свят Преди 8 часа

„Това в действителност е чест и привилегия за цял живот“, каза Мамдани

<p>ЦРУ: Украйна не е атакувала резиденцията на Владимир Путин</p>

ЦРУ: Украйна не е атакувала резиденцията на Владимир Путин

Свят Преди 8 часа

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е информирал президентът на САЩ Доналд Тръмп за тази оценка в сряда

Всичко от днес

От мрежата

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Когато звездите се издънят: Най-запомнящите се гафове на годината

Edna.bg

Нова година: 10 малки обещания към себе си, които наистина можеш да спазиш

Edna.bg

Шофьорът на Джошуа отива на съд след тежкия инцидент

Gong.bg

Реал и Винисиус - договорът отново е на масата

Gong.bg

Постоянен арест за бащата и сина, задържани за грабежа на магазин в София

Nova.bg

Как да се справим с новогодишния махмурлyк

Nova.bg