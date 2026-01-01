Какво се промени с еврото в магазините от днес

О т 00:00 ч. днес официално в обращение в България вече са евробанкнотите и евромонетите, след като страната ни стана 21-вата членка на еврозоната.

В първия ден от годината, който е официален празник, малките магазини в столицата масово не работят, показа проверка на БТА. На пазара "Димитър Петков" липсват търговци, които да предлагат стоката си. Работят само някои малки магазина в центъра на София, които продават захарни изделия, безалкохолни напитки, алкохол и тютюневи изделия.

Продавачи там връщат рестото в евро, дори и да е платено с лева, както е изискването на закона. По изключение се допуска връщане на суми само в лева при моментна липса на касова наличност.

Хипермаркетите от големите вериги с изключение на една също не работят днес. Проверка в хипермаркет показа, че всички цени са изписани в евро и в лева, както изисква законът за въвеждане на единната европейска валута у нас, с тази разлика, че от днес цената в евро е изписана в горния край, а под нея е тази в лева. На касовите бележки също на първо място е изписана сумата в евро, а под нея е тази в лева. Двойното обозначаване с еднакъв размер, шрифт и цвят ще остане до 8 август.

На търговците е предоставена свобода да преценяват дали в периода на двойно обращение през януари да приемат смесено плащане с две валути в рамките на една транзакция, като на видно място в обекта това решение трябва да е указано. В рамките на една транзакция при плащане в брой търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове и стотинки.

В периода до края на януари и левът, и еврото ще бъдат законни платежни средства при разплащания в брой. Безналичните разплащания, тоест с банкови карти, онлайн и др. ще се извършват единствено в евро.

Снощи беше извършена техническа пренастройка на банкоматите. От "Борика" съобщиха, че първото успешно теглене в евро е отчетено в 00:00:20 часа от банкомат в Слънчев бряг. От компанията, която осигурява работоспособността на националната картова и платежна инфраструктура отчетоха, че преходът е протекъл плавно с минимално прекъсване на ключови услуги.

От началото на февруари еврото става единственото законно платежно средство в България.

Днес президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард поздрави българите за влизането в еврозоната.

"Добре дошла в семейството на еврото, България! Днес празнуваме 21-вия член, който приема единната ни валута!", написа Лагард във Фейсбук.