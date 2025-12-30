България

Първи пенсии в евро: Обявиха кога ще се изплащат пенсиите за януари

Преводите на пенсиите по банков път ще бъдат извършени още на 7 януари

30 декември 2025, 09:22
Първи пенсии в евро: Обявиха кога ще се изплащат пенсиите за януари
Източник: iStock

И зплащането на пенсиите през януари 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 януари (сряда) и ще завърши на 20 януари (вторник). Преводите на сумите за януарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 януари 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през първия месец на годината е 15 януари. 

"С последните преводи за 2025 г. НОИ символично затвори една глава, в която левът ни служеше повече от век като валутата, която съпътстваше трудовия път на поколения българи. От 1 януари 2026 г. страната ни, като пълноправен член на европейското семейство, поема по нов път с въвеждането на еврото. НОИ остава ангажиран да гарантира плавен преход и навременност на всички бъдещи плащания", се посочва още в съобщението.

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна тук.

От началото на следващата година България ще приеме официално еврото, като това ще се случи с кратък преходен период, който ще продължи в рамките на целия януари. През първия месец на 2026 г. у нас ще има две законни платежни средства – евро и лев. В рамките на този период на двойно обращение всички безналични плащания, като разплащания с банкови карти, банкови преводи и др. ще се извършват в евро, докато разплащанията с пари в брой ще позволяват употребата и на двете валути. След изтичането на периода на двойно обращение - от 1 февруари 2026 г., левът престава да бъде законно платежно средство. От началото на февруари догодина еврото остава единствената официална валута на България.

Източник: БТА/Николай Трифонов    
Пенсии НОИ Въвеждане на еврото Януари 2026 г Социални плащания Преход към еврото Двойно обращение Български лев Обезщетения за безработица Плащания
Последвайте ни
Откриха тяло на жена в София

Откриха тяло на жена в София

„Не мисля, че ще видим Михаел Шумахер отново“ – разкрива приятел на пилота

„Не мисля, че ще видим Михаел Шумахер отново“ – разкрива приятел на пилота

Първи пенсии в евро: Обявиха кога ще се изплащат пенсиите за януари

Първи пенсии в евро: Обявиха кога ще се изплащат пенсиите за януари

Пророчества за края на 2025 г.: Какво „познаха“ Нострадамус и Баба Ванга

Пророчества за края на 2025 г.: Какво „познаха“ Нострадамус и Баба Ванга

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Защо мощността се измерва в конски сили

Защо мощността се измерва в конски сили

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 4 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 4 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 4 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 4 дни

Виц на деня

Това, че след новогодишното парти ме цепи главата и не помня нищо, почти се понася. По-лошото е, че в офиса колегите съчуствено питат: "Шефът вика…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Задържаха шофьор без книжка, номера и с 3,32 промила алкохол в Добричко

България Преди 11 минути

Водачът е спрян за проверка в тервелското село Зърнево

Съсобственичката на „Мис Вселена“ осъдена на 2 години затвор за измама

Съсобственичката на „Мис Вселена“ осъдена на 2 години затвор за измама

Свят Преди 23 минути

Джакапонг „Ан“ Джакраджутатип – основател на JKN Global Group и съсобственик на международния конкурс за красота – беше осъдена на две години затвор без право на условно освобождаване, след като беше призната за виновна за измама

,

Почина бившият премиер на Бангладеш Халеда Зия

Свят Преди 1 час

Зия стана първият премиер на страната си и изкара два мандата на поста от 1991 до 1996 г. и след това от 2001 до 2006 година

.

Има задържани за въоръжения грабеж в София

България Преди 1 час

Откраднатата сума се изчислява на 2000 лв.

Снимката е илюстративна

Лесни сладки с бира за Нова година

Любопитно Преди 1 час

Иска ни се да можем да приготвим нещо сладичко без много усилия и сравнително бързо, но което да очарова останалите. В такъв случай можем да се спрем на оригиналната идея за лесни сладки с... бира

<p>Семейство с две малки деца остана без покрив в пазарджишко село</p>

След ураганните ветрове: Семейство с две малки деца остана без покрив в пазарджишко село

България Преди 1 час

Как ще се справят с непосилните за тях разходи за ремонт?

,

Съдът решава остава ли на свобода бившият директор на 138-о училище

България Преди 2 часа

Той е обвинен за монтиране на камери в тоалетните на учебното заведение

.

Китай стартира мащабни учения с бойни стрелби около Тайван

Свят Преди 2 часа

Тайван отхвърля претенциите на Китай за суверенитет над него, твърдейки, че само неговите жители могат да решат бъдещето на острова

Света Анисия и сънищата в нощта срещу 30 декември – какво вещаят

Света Анисия и сънищата в нощта срещу 30 декември – какво вещаят

Любопитно Преди 2 часа

Днес почитаме светицата, която имаше всичко, но раздаде богатството си и загина за вярата

,

Новогодишно меню: 5 съвета за избягване на преяждане

Любопитно Преди 2 часа

Празниците не са причина да изпитвате издръжливостта на стомаха си

Зеленски: Украйна се нуждае от подкрепата на САЩ и не вярва на Путин

Зеленски: Украйна се нуждае от подкрепата на САЩ и не вярва на Путин

Свят Преди 2 часа

Той разкри, че среща с президента Доналд Тръмп е била продуктивна

.

Въпроси и отговори за еврото: Как ще разбера каква е промяната в цените?

България Преди 3 часа

Периодът на двойно обозначаване започна на 8 август 2025 г. и ще приключи на 8 август 2026 г.

Студ обхваща страната преди Нова година, жълт код за силен вятър днес

Студ обхваща страната преди Нова година, жълт код за силен вятър днес

България Преди 3 часа

Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5° и 0°, а максималните – между 5° и 10°

Тръмп се срещна с Нетаняху и заплаши Иран с нови удари

Тръмп се срещна с Нетаняху и заплаши Иран с нови удари

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Поговорихме си около пет минути и за това време вече решихме три от въпросите

САЩ удариха пристанище във Венецуела, обяви Тръмп

САЩ удариха пристанище във Венецуела, обяви Тръмп

Свят Преди 11 часа

Тръмп: Имаше голяма експлозия в района на дока

Тежка катастрофа с две жертви затвори пътя към Прохода на Републиката

Тежка катастрофа с две жертви затвори пътя към Прохода на Републиката

България Преди 12 часа

Леките автомобили се пренасочват през град Дебелец

Всичко от днес

От мрежата

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
1

Предстои ледена новогодишна нощ

sinoptik.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg

Ели Голдинг на 39: Гласът, който продължава да озарява света (СНИМКИ)

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Риби: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Ключов сблъсък на върха в Англия: Арсенал срещу Астън Вила

Gong.bg

Първа версия за катастрофата на Антъни Джошуа

Gong.bg

Кога започва изплащането на пенсиите за януари

Nova.bg

Има задържани за въоръжения грабеж в София

Nova.bg