Започва „голямото прибиране", всички глоби вече са в евро

Пътищата в цялата страна са под засилено наблюдение

4 януари 2026, 08:48
Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна" пица

Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица
След смъртоносния вятър: Бурите не спират, жълт код и днес

След смъртоносния вятър: Бурите не спират, жълт код и днес
Д-р Димов от НЗОК разяснява: Какви са правата ни при лечение в болница

Д-р Димов от НЗОК разяснява: Какви са правата ни при лечение в болница
Почина великият Димитър Пенев

Почина великият Димитър Пенев
Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша
Огромно дърво рухна върху кола в София

Огромно дърво рухна върху кола в София
Двойно повече пожари през новогодишната нощ – опасност в дома

Двойно повече пожари през новогодишната нощ – опасност в дома
Инфекционист предупреждава - грип H3N2 се разпространява бързо

Инфекционист предупреждава - грип H3N2 се разпространява бързо

В последния почивен ден от дългата поредица празнични дни, България се подготвя за „голямото прибиране“. Пътищата в цялата страна са под засилено наблюдение, а Националният координационен център за безопасност по пътищата работи в 24-часов режим, за да следи трафика в реално време.

Инспектор Велин Тодоров от отдел „Пътна полиция“ към ГДНП представи пред NOVA равносметка за периода от 24 декември 2025 г. до 1 януари 2026 г. Статистиката показва интензивна работа на контролните органи:

  • 371 акта са съставени конкретно за управление под въздействието на алкохол, наркотични вещества и техни аналози.
  • Общо над 2 850 акта за административни нарушения са съставени за деветдневния период.
  • Наложени са над 24 700 фиша на нарушители в цялата страна.

Освен алкохола и скоростта, най-честите нарушения, които полицаите установяват, са неизползването на обезопасителни колани и говоренето по мобилен телефон по време на шофиране.

Позитивна тенденция: По-малко жертви на пътя

Въпреки големия брой нарушения, инспектор Тодоров отчете значително подобрение в общата пътна безопасност през изминалата 2025 година спрямо 2024 г.:

  • Над 500 по-малко тежки пътнотранспортни произшествия.
  • Над 700 по-малко ранени участници в движението.
  • С 22-ма по-малко загинали на пътя.

„Това е добър сигнал, но предстои усърдна работа през 2026 г., за да запазим и подобрим тази тенденция“, коментира инспекторът.

Модернизация и контрол: Изкуствен интелект и глоби в евро

На въпрос относно въвеждането на камери с изкуствен интелект, от „Пътна полиция“ увериха, че ежедневно се работи по повишаване на техническите характеристики и въвеждане на иновативни решения за контрол.

В момента центърът разполага с пряк достъп до общинските камери в София и основните пътни артерии в страната, което позволява незабавни оперативни решения при струпване на автомобили или инциденти.

Важно за шофьорите - с преминаването на България към новата валута, всички глоби и санкции вече се налагат в евро.

Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

Къде е Николасито – синът на Николас Мадуро

Къде е Николасито – синът на Николас Мадуро

Коя е Силия Флорес – съпругата на Мадуро, заловена от САЩ

Коя е Силия Флорес – съпругата на Мадуро, заловена от САЩ

Днес е празник - какви са традициите и кой празнува имен ден

Днес е празник - какви са традициите и кой празнува имен ден

Купете си стаж за пенсия: Колко ще платите за всеки недостигащ месец до новия бюджет

Купете си стаж за пенсия: Колко ще платите за всеки недостигащ месец до новия бюджет

Как кучетата заспиват толкова бързо?

Как кучетата заспиват толкова бързо?

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

<p>Поскъпване на хляб, кашкавал и зеленчуци. Кое е по-евтино</p>

Поскъпване на хляб, кашкавал и зеленчуци. Кое е по-евтино

България Преди 24 минути

Ръст в цените на основни хранителни стоки, както и на някои плодове и зеленчуци отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в бюлетина за периода 22-30 декември 2025 г.

Залата на Съвета за Сигурност на ООН

ООН свиква Съвета за сигурност след атаката на САЩ срещу Венецуела

Свят Преди 2 часа

Колумбия, подкрепена от Русия и Китай, е поискала свикването на заседанието на 15-членния съвет

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Свят Преди 11 часа

Полицията е повдигнала четири обвинения срещу шофьора Адения Моболаджи Кайоде

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Свят Преди 12 часа

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва ниския таван, покрит със звукоизолационна пяна, който се възпламенява, а пламъците се разпространяват изключително бързо, докато посетителите продължават да танцуват, без да осъзнават смъртоносната опасност

Роберт Фицо осъди остро атаката на САЩ срещу Венецуела

Роберт Фицо осъди остро атаката на САЩ срещу Венецуела

Свят Преди 12 часа

Той заяви, че като ръководител на правителство на малка държава трябва „решително да отхвърли подобно подкопаване на международното право“

Проучване: Хората може би притежават ново сетиво

Проучване: Хората може би притежават ново сетиво

Любопитно Преди 12 часа

Ново изследване демонстрира, че хората имат способността да откриват присъствието на обект от разстояние, сякаш разполагат с допълнително сетиво извън познатите пет

Тръмп публикува снимка на „заловения“ Мадуро на американски военен кораб

Тръмп публикува снимка на „заловения“ Мадуро на американски военен кораб

Свят Преди 13 часа

На кадъра Мадуро е с големи очила и слушалки, които очевидно ограничават зрението и слуха му

Защо управлението на Николас Мадуро съсипа Венецуела

Защо управлението на Николас Мадуро съсипа Венецуела

Свят Преди 13 часа

Управлението му беше толкова хронично катастрофално, че близо седем милиона венецуелци бяха принудени да напуснат страната

Коя е Делси Родригес - вицепрезидентката на Венецуела

Коя е Делси Родригес - вицепрезидентката на Венецуела

Свят Преди 14 часа

Родригес е назначена за вицепрезидентка през юни 2018 г., като Мадуро обявява назначението ѝ в социалната мрежа "Екс", описвайки я като "млада жена, смела, опитна, дъщеря на мъченик, революционерка и изпитана в хиляда битки"

Анджелина Джоли се готви да напусне САЩ

Анджелина Джоли се готви да напусне САЩ

Любопитно Преди 14 часа

Анджелина Джоли напуска Лос Анджелис и Холивуд, продава имението си и планира живот между Ню Йорк, Европа и Камбоджа в търсене на уединение, след години на съдебни битки с Брад Пит и живот под светлината на прожекторите

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Свят Преди 15 часа

Доналд Тръмп публикува снимка на венецуелския лидер Николас Мадуро в арест, направена на борда на американски военен кораб

Български рибар загина в Гърция

Български рибар загина в Гърция

Свят Преди 15 часа

Лодката се е преобърнала в района на устието на река Струма в Северна Гърция

Поклонението пред Димитър Пенев ще бъде в понеделник

Поклонението пред Димитър Пенев ще бъде в понеделник

България Преди 16 часа

То ще със стои от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“

Идентифицираха първите жертви от пожара в Швейцария

Идентифицираха първите жертви от пожара в Швейцария

Свят Преди 16 часа

Телата на две швейцарки на 21 и 16 години, и на двама швейцарци на 18 и 16 години бяха предадени на семействата им

Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

Свят Преди 17 часа

Доналд Тръмп твърди, че Николас Мадуро и съпругата му са на борда на американски военен кораб и ще бъдат съдени в Ню Йорк

Николас Мадуро е отвлечен от американски командоси при нощна акция

Николас Мадуро е отвлечен от американски командоси при нощна акция

Свят Преди 17 часа

Президентът Доналд Тръмп е дал заповед за отвличането преди два дни

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg
1

Годината започва с усещане за пролет

sinoptik.bg
1

800 души скочиха в Северно море на Нова година

sinoptik.bg

Ето кои красиви имена имат празник днес

Edna.bg

Дневен хороскоп за 4 януари, неделя

Edna.bg

Димитър Попов за Димитър Пенев и онова велико лято през 1994 година

Gong.bg

Александър Димитров: Пенев ни показа верния път

Gong.bg

Жълт код за силен вятър в голяма част от страната в неделя

Nova.bg

Мадуро е транспортиран до Ню Йорк след задържането му

Nova.bg