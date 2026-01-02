България

Проблеми с еврото: Таксиметрови апарати в София „надуват“ километри и цени

Минималните тарифи се повишават, а шофьорите ще приемат плащания в двете валути

2 януари 2026, 07:57
С въвеждането на еврото в България от 1 януари скочи цената на такситата в София. Минималните тарифи се повишават, а шофьорите ще приемат плащания в двете валути, съобщава NOVA.

Преминаването от лева в евро обаче създаде проблеми в бранша. Оказва се, че не всички автомобили са оборудвани с новите машини, при които крайната сума се изчислява в евро.

И още един проблем – голяма част от ремонтираните апарати, които показват цената в евро увеличават изминатите километри почти двойно, а така расте и цената.

Няма точни данни колко от автомобилите са с изрядни апарати, които да пресмятат крайната цена на пътуванията в евро. Шофьорите, които все още не са направили тези корекции, вече са в нарушение на Закона за въвеждане на еврото. 

Какви са новите цени

Таксиметровите тарифи в София са повишени от вчера с 18,6%, предава агенция БТА. 

Приетата от Столичния общински съвет обща методика за автоматично индексиране на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег използва три основни компонента с различна тежест: инфлация (ИПЦ) – 75%, промяна в минималната работна заплата (MP3) – 15% и горива – 10%. 

Дневната минимална тарифа вече е 0,73 евро/км (1,43 лв./км), при тарифа от 1,21 лв в предходната година. Нощната минимална тарифа вече е 0,84 евро/км (1,65 лв./км), при 1,39 лв. през 2025 година. Дневната максимална тарифа е 1,24 евро/км (2,43 лв./км), при 2,05 лв. през миналата година. Нощната максимална тарифа е 1,52 евро/км (2,98 лв./км), при 2,51 лв. през 2025 година.

Източник: Nova.bg, БТА/Валерия Димитрова    
въвеждане на еврото таксита София поскъпване на такситата проблеми с таксиметрите неизрядни апарати нарушения на шофьори изчисляване на цената плащане в две валути закон за еврото увеличаване на километри
