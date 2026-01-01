Исторически старт: Първото евро беше изтеглено в България минути след полунощ

На 1 януари 2026 г. България официално премина към своята нова национална валута – еврото. Преходът протече плавно с минимално прекъсване на ключови услуги – резултат от навременна подготовка, строг график и отлично взаимодействие между институции, банки, доставчици на платежни услуги и технологични оператори на инфраструктурата.

Това съобщиха от Борика АД, компанията, която осигурява работоспособността на националната картова и платежна инфраструктура, цитирана от Агенция „Фокус“.

Платежните системи, картовите разплащания и услугите за масови плащания бяха приведени в пълно съответствие с промените, наложени от прехода към единната европейска валута.

В първите минути на 2026 г. еврото „влезе“ в реалния живот с първите транзакции. Най-ясният тест за всяка инфраструктура е простият въпрос работи ли, когато всички я ползват едновременно.

В първите минути на 1 януари отговорът беше категоричен. В 00:00:20 беше отчетено и първото успешно теглене в евро от банкомат в Слънчев бряг.

00:03:00 беше първата успешна транзакция в евро, извършена чрез SoftPOS в гр. София, символично поставяйки началото на новия етап за българската финансова система.

В 00:04:55 беше направено и успешно дарение в евро на виртуален ПОС терминал.