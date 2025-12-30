Еврозона: Докога ще плащаме в левове и евро едновременно

З а разлика от неограничената във времето обмяна на левове в евро плащането в двете валути, известно като период на двойното обращение, е ограничено от 1 до 31 януари 2026 г.

През този едномесечен период левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. Това съобщават от БНБ.

След това, от 1 февруари 2026 г., еврото ще остане единствената валута на страната ни.

Хората ще могат да продължат да обменят левове, ако все още разполагат с такива, в БНБ, в търговските банки или в пощенски клонове (в населени места, където няма офиси на търговски банки).