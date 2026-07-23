Изгубеният „Clipper Endeavor“ се завърна от дълбините след седем десетилетия

Останките на самолета Pan Am „Clipper Endeavor“ бяха открити 74 години след катастрофата на дъното на Атлантическия океан край Пуерто Рико, на дълбочина около 610 метра.

Полет 526A на Pan Am се разбива през 1952 г. малко след излитане, след като отказват два двигателя на дясното крило. От 69 души на борда 52-ма загиват, а 17 са спасени.

Катастрофата води до важни промени в авиационната безопасност, включително въвеждането на задължителни инструктажи за пътниците и демонстрации на аварийни процедури преди полет. Разследването посочва проблеми с поддръжката и дефектни части като причина за инцидента.

Wreckage of doomed Pan Am flight found on ocean floor 74 years after crash https://t.co/boXImTfVR6 — simplyexcess (@simplyexcess) July 22, 2026

Останките на самолет на авиокомпания Pan American Airways, който се разби край бреговете на Пуерто Рико, са открити на океанското дъно 74 години след трагедията.

Останките на самолета Pan Am „Clipper Endeavor“ са били открити през юни на дъното на Атлантическия океан, съобщи The Independent .

Находката е направена от екипа на поредицата на канала „Expedition Unknown“, съвместно с фондацията Air/Sea Heritage Foundation и други организации.

Hallan frente a Puerto Rico el avión de Pan Am que se hundió hace 74 años, dejó 52 muertos y cambió la seguridad de los vuelos https://t.co/nUiJmrLZkJ pic.twitter.com/Lnp6Wu2yF9 — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) July 22, 2026

Самолетът Douglas DC-4 излетял от Пуерто Рико на 11 април 1952 г. като полет 526A на Pan Am към летище „Айдълуайлд“ (днес известно като летище „Джон Ф. Кенеди“) в Ню Йорк.

На борда имало 64 пътници и петима членове на екипажа.

Малко след излитането самолетът се разбил в морето, разпадайки се на две части, преди да се установи на океанското дъно.

Всички хора на борда оцелели при първоначалния удар, но впоследствие 52-ма пътници се удавили. Дванайсет пътници и всички петима членове на екипажа били спасени.

Катастрофата довела до мащабни промени в авиационната индустрия, като скоро след това били въведени инструктажите за безопасност преди полет и демонстрациите на аварийни процедури.

Searchers have found the wreckage from a Pan Am flight that plunged into the ocean off Puerto Rico in 1952, an accident that killed 52 and led to requirements for the passenger safety briefings given on every commercial flight. https://t.co/IpGMnTFRwt — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) July 22, 2026

„Всички сме едновременно изумени и развълнувани от това откритие, но също така сме смирени, когато си спомняме какво се е случило на това място преди толкова много години“, заяви президентът на фондацията Air/Sea Heritage Foundation Ръс Матюс.

В издирването, в което участвала и компанията Deep Sea Vision, били използвани високорезолюционен сонар и автономни подводни дронове.

Останките били открити на близо 2000 фута (около 610 метра) под повърхността на Атлантическия океан.

Откриха част от жертвите на авиокатастрофа през 1952г.

Защо се е разбил полет 526A на Pan Am?

Един от двигателите на дясното крило на самолета отказал малко след излитането, а пилотите решили да се върнат обратно на летището в Сан Хуан.

Докато самолетът се изкачвал на височина от 550 фута (около 170 метра), отказал и вторият двигател на дясното крило.

Капитанът на полета Джон К. Бърнс, опитен пилот, обявил аварийна ситуация по време на полета и съобщил на контролната кула, че възнамерява да извърши принудително кацане във водата.

„Clipper Endeavor“ паднал в Атлантическия океан девет минути след излитането.

Самолетът се разпаднал на две части, а останките му потънали по-малко от три минути по-късно.

Оцелели пътници по-късно разказали, че много от хората на борда изпаднали в паника, страхувайки се от бурното море и акулите, и отказали да напуснат потъващия самолет, за да се качат на спасителните салове.

Разследването и последвалите съдебни процедури установили, че катастрофата е била причинена от недостатъчна поддръжка и дефектни части на самолета.