Свят

Срещата между Сергей Лавров и Марко Рубио в Манила приключи след повече от 30 минути

Разговорите между външния министър на Русия и държавния секретар на САЩ продължиха повече от 30 минути по време на форума на АСЕАН

23 юли 2026, 09:14
Сергей Лавров и Марко Рубио
Сергей Лавров и Марко Рубио   
Източник: БТА
  • Сергей Лавров и Марко Рубио проведоха над 30-минутна среща в Манила, която приключи по предварително определения график.
  • Основна тема на разговорите е била войната в Украйна, като Москва заявява, че САЩ не са се отказали от предложенията, обсъдени на срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска.
  • По информация на дипломатически източник инициатор на срещата е била американската страна, а ден по-рано Рубио проведе разговори и с китайския външен министър Ван И в рамките на форума на АСЕАН.

Преговорите между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в столицата на Филипините - Манила - приключиха. Срещата продължи повече от половин час, предаде кореспондент на ТАСС.

Лавров и Рубио, придружавани от своите делегации, напуснаха залата за преговори малко след 12:30 ч. местно време (07:30 ч. българско). Срещата протече по предварително определения график. По-рано бе съобщено, че следващите двустранни разговори на американския държавен секретар в рамките на програмата във Филипинския международен конферентен център е била предвидена за около 12:25 ч. местно време.

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Страните планираха да отделят специално внимание на въпросите, свързани с уреждането на конфликта в Украйна. Както заяви Лавров вчера, Москва изхожда от разбирането, че Вашингтон засега не се е отказал от предложенията, направени на срещата между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска.

Рубио: Лавров даде нова идея за Украйна

Според цитиран от ТАСС дипломатически източник инициатор на срещата между Лавров и Рубио е била американската страна.

Вчера, в рамките на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила, Рубио се срещна с китайския външен министър Ван И.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
Сергей Лавров Марко Рубио САЩ-Русия Война в Украйна Преговори Дипломация Манила АСЕАН Външна политика Владимир Путин
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