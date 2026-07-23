Срещата между Сергей Лавров и Марко Рубио в Манила приключи след повече от 30 минути

Сергей Лавров и Марко Рубио проведоха над 30-минутна среща в Манила, която приключи по предварително определения график.

Основна тема на разговорите е била войната в Украйна, като Москва заявява, че САЩ не са се отказали от предложенията, обсъдени на срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска.

По информация на дипломатически източник инициатор на срещата е била американската страна, а ден по-рано Рубио проведе разговори и с китайския външен министър Ван И в рамките на форума на АСЕАН.

🇷🇺🤝🇺🇸U.S. Secretary of State Marco Rubio and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov met for talks on the sidelines of ASEAN events in Manila. pic.twitter.com/hQgzM28VO7 — The Caspian Post (@thecaspianpost) July 23, 2026

Преговорите между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в столицата на Филипините - Манила - приключиха. Срещата продължи повече от половин час, предаде кореспондент на ТАСС.

Лавров и Рубио, придружавани от своите делегации, напуснаха залата за преговори малко след 12:30 ч. местно време (07:30 ч. българско). Срещата протече по предварително определения график. По-рано бе съобщено, че следващите двустранни разговори на американския държавен секретар в рамките на програмата във Филипинския международен конферентен център е била предвидена за около 12:25 ч. местно време.

🌍 35 минут на Филиппинах: Лавров и Рубио провели переговоры на фоне нового витка эскалации



В филиппинской столице состоялась одна из самых ожидаемых и закрытых дипломатических встреч. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры на полях саммита… pic.twitter.com/S1jgdkvKW3 — СБ. Беларусь Сегодня (@sbbytoday) July 23, 2026

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Страните планираха да отделят специално внимание на въпросите, свързани с уреждането на конфликта в Украйна. Както заяви Лавров вчера, Москва изхожда от разбирането, че Вашингтон засега не се е отказал от предложенията, направени на срещата между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov says a meeting with US Secretary of State Marco Rubio has already been agreed and will take place tomorrow morning.



The two briefly met at a reception yesterday and confirmed the arrangements.



Both are in the Philippines to attend the… pic.twitter.com/YrKEEDGZ68 — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) July 22, 2026

Рубио: Лавров даде нова идея за Украйна

Според цитиран от ТАСС дипломатически източник инициатор на срещата между Лавров и Рубио е била американската страна.

Вчера, в рамките на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила, Рубио се срещна с китайския външен министър Ван И.