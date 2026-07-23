Дрон удари турски товарен кораб в Черно море, има загинал моряк

По информация на оператора T&O Shipping, корабът е плавал от руското пристанище Таман към турския град Трабзон

Т урският кораб за насипни товари „Рейхан Саръ“, превозващ въглища от Русия за Турция, е бил ударен от дрон рано сутринта в сряда, 22 юли, в акваторията на Черно море. При атаката е загинал един член на екипажа, а трима моряци са ранени.

По информация на оператора T&O Shipping, корабът е плавал от руското пристанище Таман към турския град Трабзон, когато е бил атакуван, вероятно в района край Новоросийск. При удара са били повредени комуникационните системи на плавателния съд, но въпреки щетите той е успял със собствени сили да достигне водите край турския град Самсун.

Двама от ранените моряци са били евакуирани с хеликоптер и откарани в болница.

Един от тях – Енес Торун, разказва, че каютата му е била директно поразена от дрон, а самият той е бил изваден изпод отломките.

„Първата експлозия беше около 1:30 часа, а малко по-късно последва и втори удар“, разказва морякът.

Атаката съвпада с украинска операция

Инцидентът идва на фона на мащабна украинска операция срещу плавателни съдове в Черно и Азовско море.

Командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди съобщи, че на 21 и 22 юли са били атакувани 13 кораба, които Киев определя като част от руската т.нар. „сенчеста флота“.

Украинската страна обаче не уточнява дали сред атакуваните плавателни съдове е бил и турският кораб „Рейхан Саръ“.

От своя страна руското министерство на отбраната заяви, че е прехванало и унищожило 242 украински дрона, но не коментира конкретно инцидента с турския товарен кораб.

Черно море остава една от най-напрегнатите зони след началото на войната между Русия и Украйна. През последните месеци зачестиха атаките с безпилотни летателни апарати и морски дронове срещу военни и търговски кораби. В същото време Киев засили действията си срещу т.нар. „сенчеста флота“ – мрежа от плавателни съдове, за които Украйна и западни държави твърдят, че се използват за износ на руски петрол и други суровини в нарушение на международните санкции. Напрежението в региона продължава да създава сериозни рискове за международното корабоплаване и търговията в Черно море.