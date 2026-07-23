Свят

Дрон удари турски товарен кораб в Черно море, има загинал моряк

Плавателният съд е превозвал въглища от Русия за Турция, а атаката съвпада с мащабна украинска операция срещу кораби в региона

Василена Василева Василена Василева

23 юли 2026, 08:31
Дрон удари турски товарен кораб в Черно море, има загинал моряк
По информация на оператора T&O Shipping, корабът е плавал от руското пристанище Таман към турския град Трабзон   
Източник: AP/БТА

Т урският кораб за насипни товари „Рейхан Саръ“, превозващ въглища от Русия за Турция, е бил ударен от дрон рано сутринта в сряда, 22 юли, в акваторията на Черно море. При атаката е загинал един член на екипажа, а трима моряци са ранени.

По информация на оператора T&O Shipping, корабът е плавал от руското пристанище Таман към турския град Трабзон, когато е бил атакуван, вероятно в района край Новоросийск. При удара са били повредени комуникационните системи на плавателния съд, но въпреки щетите той е успял със собствени сили да достигне водите край турския град Самсун.

Двама от ранените моряци са били евакуирани с хеликоптер и откарани в болница.

Един от тях – Енес Торун, разказва, че каютата му е била директно поразена от дрон, а самият той е бил изваден изпод отломките.

„Първата експлозия беше около 1:30 часа, а малко по-късно последва и втори удар“, разказва морякът.

Атаката съвпада с украинска операция

Инцидентът идва на фона на мащабна украинска операция срещу плавателни съдове в Черно и Азовско море.

Командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди съобщи, че на 21 и 22 юли са били атакувани 13 кораба, които Киев определя като част от руската т.нар. „сенчеста флота“.

Украинската страна обаче не уточнява дали сред атакуваните плавателни съдове е бил и турският кораб „Рейхан Саръ“.

От своя страна руското министерство на отбраната заяви, че е прехванало и унищожило 242 украински дрона, но не коментира конкретно инцидента с турския товарен кораб.

Черно море остава една от най-напрегнатите зони след началото на войната между Русия и Украйна. През последните месеци зачестиха атаките с безпилотни летателни апарати и морски дронове срещу военни и търговски кораби. В същото време Киев засили действията си срещу т.нар. „сенчеста флота“ – мрежа от плавателни съдове, за които Украйна и западни държави твърдят, че се използват за износ на руски петрол и други суровини в нарушение на международните санкции. Напрежението в региона продължава да създава сериозни рискове за международното корабоплаване и търговията в Черно море.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Първи думи от намерената Наталия и неочакваните детайли след 24 дни в неизвестност

Първи думи от намерената Наталия и неочакваните детайли след 24 дни в неизвестност

Потвърдиха официалната причина за смъртта на актрисата Кейли Хотъл

Потвърдиха официалната причина за смъртта на актрисата Кейли Хотъл

„Криел се е в ниви с дни“: Как полицията стигна до Наталия и пастрока ѝ

„Криел се е в ниви с дни“: Как полицията стигна до Наталия и пастрока ѝ

Гаф или провокация: Хванаха мъж да имитира Тръмп на митинг в САЩ (ВИДЕО)

Гаф или провокация: Хванаха мъж да имитира Тръмп на митинг в САЩ (ВИДЕО)

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Geely взима част от завода на Ford в Испания, за да прави свои коли

Geely взима част от завода на Ford в Испания, за да прави свои коли

carmarket.bg
<p>Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан</p>
Ексклузивно

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Преди 4 часа
<p>23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа</p>
Ексклузивно

23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа

Преди 3 часа
Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат
Ексклузивно

Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат

Преди 3 часа
<p>Напрежението в Ормузкия проток ескалира</p>
Ексклузивно

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Китай започна двудневни учения в Тайванския проток

Свят Преди 26 минути

Ученията ще се провеждат от 6:00 до 18:00 часа местно време около остров Дуншан, граничещ с провинция Гуандун, съобщиха китайските военноморски сили

Пожарникари се борят с интензивен пожар във Франция

Огнен ад във Франция: 12 000 души са евакуирани край Бордо

Свят Преди 26 минути

Огромен горски пожар близо до Бордо в Югозападна Франция доведе до евакуацията на още 7000 души в четвъртък, с което общият брой на преместените туристи и жители достигна 12 000, съобщиха местните власти

НС избира свой представител в новата Антикорупционна комисия

НС избира свой представител в новата Антикорупционна комисия

България Преди 1 час

Пламен Тодоров е единственият кандидат за поста, издигнат от управляващите от „Прогресивна България“

Ураганна буря помете Приморско: Покрив се заби в жилищна сграда, има пострадало дете

Ураганна буря помете Приморско: Покрив се заби в жилищна сграда, има пострадало дете

България Преди 1 час

Силният вятър нанесе сериозни материални щети на хотели и ваканционни комплекси, електрозахранването беше възстановено през нощта

Допълнителният финансов пакет беше поискан миналия месец от президента Доналд Тръмп

95 млрд. долара за войната с Иран: Камарата на представителите одобри плана на Тръмп след драматичен вот

Свят Преди 2 часа

Резолюцията беше приета с минимална разлика от два гласа, но съдбата на мащабния финансов пакет вече е в ръцете на Сената

<p>Исторически кораб потъва, за да оживее отново на дъното на Черно море</p>

Правителствен кораб от времето на социализма става изкуствен риф в Черно море

Любопитно Преди 2 часа

Бившият правителствен кораб „Атанас Димитров“ няма да бъде нарязан за скрап, а ще се превърне в атракция за водолази и център за екологичен мониторинг

<p>Голям пожар край Асеновград</p>

Голям пожар край Асеновград: Огънят достигна депото за отпадъци, преместиха електрическите автобуси

България Преди 2 часа

50 пожарникари и 18 противопожарни автомобила се борят с пламъците, РИОСВ започва измервания за качеството на въздуха

От колежа - в армията: Русия ограничава приема в десети клас

От колежа - в армията: Русия ограничава приема в десети клас

Свят Преди 3 часа

Все по-малко деветокласници в Русия записват гората степен на средното образование, но не по тяхно желание

Снимката е илюстративна

Рядко писмо от „Титаник“, написано дни преди трагедията, дава „безценен поглед“ към живота на борда

Свят Преди 3 часа

Писмото, написано от Хенри Прайс Ходжис малко преди да загине при катастрофата на „Титаник“, се очаква да достигне цена до 35 000 британски лири на търг

Виктор Орбан

Край на ерата на Орбан, главният прокурор на Унгария подаде оставка

Свят Преди 10 часа

Мадяр: Господа, кой ще бъде следващият?

Масов бой на борда приземи пътнически самолет в Тенерифе

Масов бой на борда приземи пътнически самолет в Тенерифе

Свят Преди 11 часа

Ситуацията е представлявала риск за безопасността на самолета и намиращите се в него хора

Приеха бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Приеха бюджета на Националната здравноосигурителна каса

България Преди 12 часа

Заложените в него приходи и трансфери за тази година са 5,256 млрд. евро

Арест на инфлуенсърка в Турция за обида на исляма

Арест на инфлуенсърка в Турция за обида на исляма

Свят Преди 12 часа

Властите са наложили и мерки, насочени към дигиталните активи на Сойдаш.

САЩ удариха Иран, който атакува целия регион в отговор

САЩ удариха Иран, който атакува целия регион в отговор

Свят Преди 13 часа

Мохамад Багер Галибаф: Уравнението на тази война е ясно: или всички, или никой!

НС прие условията за пенсиониране и, че държавните служители ще плащат осигуровки

НС прие условията за пенсиониране и, че държавните служители ще плащат осигуровки

България Преди 13 часа

Парламентът прие на второ четене законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г.

Правителството взема мерки срещу корупцията в държавата

Правителството взема мерки срещу корупцията в държавата

България Преди 14 часа

Законопроектът предвижда въвеждането на механизъм за проверка на почтеността на държавните служители

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Хавиер Бардем взриви мрежата с танците си на концерта на Шакира

Edna.bg

Филип Буков в болница след падане с велосипед

Edna.bg

Симеон Славчев: Не са ме търсили от ЦСКА, а бих им дал много информация за Карабах

Gong.bg

Мъри Стоилов: Може да продадем двама от основните си футболисти

Gong.bg

Намериха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Nova.bg

Богато криминално досие: За какви престъпления е лежал в затвора пастрокът на Наталия

Nova.bg