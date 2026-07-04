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Има опит в укриването: Кой е мъжът, който пети ден бяга с 11-годишната Наталия

Надежда Неменски Надежда Неменски

4 юли 2026, 08:36
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И здирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново продължава вече пети ден, като до момента няма нови следи нито от момичето, нито от 40-годишния мъж, с когото се предполага, че е тя. 

Въпреки денонощните усилия на полицията и доброволците, резултат от акцията все още няма. В село Синдел е обособен сборен пункт, където полицаите разпределят доброволците и координират действията им, информира NOVA.

По информация на директора на полицията, 40-годишният мъж има опит в укриването. Той е успял да се крие от органите на реда в продължение на две седмици и в миналото.

Според експертите, мъжът умее да преминава през труднодостъпни терени, да се крие в пещери и необитаеми къщи, както и да си намира храна, което показва, че е изключително приспособим. В този случай обаче той е придружен от малко дете.

Кметът на село Синдел, Пламен Лазаров, разказа за мащаба на вчерашната акция. „Проверяваха се изоставени къщи, проверяваха се изоставени сгради, обходи се целият терен около селото и в другите села. Имаше КПП-та, проверяваше се всяка кола на вход и на изход“, обясни той. Въпреки отварянето на багажниците и детайлните проверки на всеки преминаващ автомобил, следа не е открита.

Лазаров уточни, че днес акцията ще продължи с обход на същите терени. В района има изоставени къщи, пещери и заслони, които могат да послужат за укритие. Кметът коментира и сигналите, подадени към полицията: „Сигурен човек е подал първия сигнал – човек, който работи на гарата, така че напълно му вярваме. Другият сигнал, който е по-истински, е от машиниста, който ги е видял да се движат по жп линията“.

Подателят на първия сигнал е описал мъжа като по-брадясал, отколкото е на снимките, разпространени от полицията. Според него детето е вървяло с мъжа на разстояние от два-три метра, напълно доброволно и без видими следи от насилие.

Кметът Лазаров отправи важен призив към всички граждани, които забележат издирваните лица: „Ако някой забележи двамата издирвани, просто да сигнализира първо на 112, а да не прави опит да се свързва с близките“. Този призив идва в отговор на множеството сигнали, които хората първо са подавали до семейството, а едва след това до органите на реда.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
Наталия Асенова издирване изчезнало момиче 40-годишен мъж укриване полиция доброволци село Константиново село Синдел Сигнал 112
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Има опит в укриването: Кой е мъжът, който пети ден бяга с 11-годишната Наталия

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