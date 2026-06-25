България

Пуснаха под домашен арест Стоян Колев

Преди разглеждането на жалбата на Колев срещу наложената му мярка за неотклонение пред сградата на Окръжния съд се събраха негови привърженици, които скандираха за освобождаването му

Обновена преди 41 минути / 25 юни 2026, 17:41
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С ъдът в Пазарджик пусна под домашен арест 39-годишния Стоян Колев, който беше арестуван на автомагистрала (АМ) „Тракия“ за шофиране под въздействие на наркотици и пътно хулиганство, с мотивите, че няма опасност да се укрие.

Стоян Колев остава в ареста: Ще ви потроша в затвора

Преди разглеждането на жалбата на Колев срещу наложената му мярка за неотклонение пред сградата на Окръжния съд се събраха негови привърженици, които скандираха за освобождаването му.

Повдигнаха две обвинения срещу Стоян Колев и удължиха ареста му

Преди седмица Районната прокуратура в Пазарджик привлече като обвиняем Колев за това, че на 16 юни т.г. на автомагистрала „Тракия“ в посока от София към Бургас, при управление на автомобил, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи се в агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на колата. На мъжа беше повдигнато и второ обвинение за това, че е управлявал моторно превозно средство, собственост на дружество, след употреба на кокаин, установено с техническо средство.

Припомняме, че известният в социалните мрежи Стоян Колев, популярен с прякора си „генгста транспортера“, бе задържан при мащабна полицейска акция в Бургас в началото на май 2026 г .

Рутинна проверка или планирана акция?

Всичко започва като стандартна проверка на пътя в района на кръговото движение до намиращата се там бензиностанция. Според очевидци обаче ситуацията бързо е ескалирала, като на място са пристигнали десетки служители на ОДМВР-Бургас (Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи).

Патрулни екипи са били позиционирани на всеки изход на кръстовището, блокирайки възможността за напускане на района.

@_jonkata_x Следва продължение#stoyankolev #stoqnkolev #zadurjan #police #freestoyankolev ♬ Armed & Dangerous - King Von

Напрежение пред камерата

Докато униформените извършват проверката, Колев не спира да предава на живо в социалните мрежи. От видеокадрите се вижда следното:

Инфлуенсърът е пътувал с жена, към която се обръща с груб и обиден език.

Поведението му към органите на реда е надменно, като той многократно заявява, че няма основание за неговото задържане.

"Бях бандит преди, да ме бяхте хванали, когато бях генгста. Сега вече съм инфлуенсър", казва той.

Стотици негови фенове следят акцията онлайн, а част от тях се събират физически на мястото, за да го подкрепят.

Подкрепа пред районното управление

След първоначалните действия на пътя, Стоян Колев е отведен в Пето РУ-Бургас. Пред сградата на полицията се събират негови привърженици, които освиркват действията на служителите на реда.

Източник: БТА    
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