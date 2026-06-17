Повдигнаха две обвинения срещу инфлуенсъра Стоян Колев и удължиха ареста му

Куриозен случай: Три коли се удариха по време на брифинг на МВР за пътната безопасност

Кафе и торта за 27 евро в Созопол: Какво получаваме срещу парите си по морето

Хванаха 19-годишна да дрифтира в София, остава без книжка за година

Остри реакции в НС след палежа на коли на българското посолство в Скопие

Кои теми се паднаха на НВО по БЕЛ след 7. и 10. клас

Районната прокуратура в Пазарджик повдигна две обвинения срещу 39-годишния Стоян Колев, който привлече вниманието в социалните мрежи след сигнал за опасно поведение на автомагистрала „Тракия“.

След сигнал за оръжие и положителен тест за наркотици: Стоян Колев е задържан на АМ „Тракия“

Според разследващите на 16 юни мъжът е управлявал лек автомобил по магистралата в посока Бургас и е извършил действия, които грубо нарушават обществения ред. По данни на прокуратурата той е шофирал агресивно, а от люка на движещия се автомобил е била показвана пневматична пушка.

Срещу Колев е повдигнато обвинение за хулиганство, като според държавното обвинение действията му са демонстрирали явно неуважение към обществото и са създали опасност за останалите участници в движението.

Автомат от люка на кола и тест за кокаин: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев на АМ „Тракия“

Второто обвинение е за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества. Полевият тест, извършен от полицейските служители, е отчел положителен резултат за кокаин.

Сигналът за опасното шофиране е бил подаден на телефон 112 от граждани, които съобщили, че автомобил криволичи по пътното платно в района на община Септември. По думите на свидетели от люка на колата се виждало оръжие, което предизвикало сериозно безпокойство сред останалите водачи.

След подадения сигнал служители на Областната дирекция на МВР – Пазарджик предприели незабавни действия и спрели автомобила за проверка. При огледа било установено, че показваното оръжие е пневматична пушка.

На водача е бил направен тест за употреба на наркотични вещества, който е показал наличие на кокаин. В съответствие със законовите процедури той е дал и кръвна проба за химико-токсикологичен анализ, чиито резултати предстои да бъдат готови.

С постановление на наблюдаващ прокурор Стоян Колев е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата ще прецени дали да поиска от съда налагането на постоянна мярка за неотклонение.

Разследването по случая продължава. Назначени са експертизи, разпитват се свидетели и се събират допълнителни доказателства за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

Случаят предизвика широк обществен отзвук, след като кадри и информация за поведението на водача започнаха да се разпространяват в социалните мрежи. От прокуратурата подчертават, че подобни прояви на пътя създават сериозен риск за безопасността на движението и ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.