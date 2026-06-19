Стоян Колев остава в ареста: Ще ви потроша в затвора

Днес, по искане на Районна прокуратура-Пазарджик съдът взе мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 39 -годишния инфлуенсър Стоян Колев.

"Аз съм Ахил. Ще ви потроша в затвора. Вие луди ли сте? Това е позор". Тези думи Стоян Колев изкрещя по полицаите, които го охраняваха в съда, преди да бъде отведен обратно в ареста, предава NOVA.

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Той е привлечен като обвиняем за това, че на 16 юни, на автомагистрала "Тракия", обл. Пазарджик, в посока от София към Бургас, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ауди“, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи се в агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобила.

Спрямо него е повдигнато обвинение и за това, че е управлявал същото моторно превозно средство, собственост на дружество, след употреба на наркотични вещества - кокаин, установено по надлежния ред с техническо средство.

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Определението на Районен съд-Пазарджик подлежи на протест или обжалване пред Окръжен съд-Пазарджик в тридневен срок.