Зрелищен арест на живо пред хиляди зрители: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

И звестният в социалните мрежи Стоян Колев, популярен с прякора си „генгста транспортера“, бе задържан при мащабна полицейска акция в Бургас. Инцидентът се разигра снощи, а целият процес бе излъчван в реално време пред хиляди зрители в личния профил на инфлуенсъра.

Рутинна проверка или планирана акция?

Всичко започва като стандартна проверка на пътя в района на кръговото движение до намиращата се там бензиностанция. Според очевидци обаче ситуацията бързо е ескалирала, като на място са пристигнали десетки служители на ОДМВР-Бургас (Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи).

Патрулни екипи са били позиционирани на всеки изход на кръстовището, блокирайки възможността за напускане на района.

Напрежение пред камерата

Докато униформените извършват проверката, Колев не спира да предава на живо в социалните мрежи. От видеокадрите се вижда следното:

Инфлуенсърът е пътувал с жена, към която се обръща с груб и обиден език.

Поведението му към органите на реда е надменно, като той многократно заявява, че няма основание за неговото задържане.

"Бях бандит преди, да ме бяхте хванали, когато бях генгста. Сега вече съм инфлуенсър", казва той.

Стотици негови фенове следят акцията онлайн, а част от тях се събират физически на мястото, за да го подкрепят.

Подкрепа пред районното управление

След първоначалните действия на пътя, Стоян Колев е отведен в Пето РУ-Бургас. Пред сградата на полицията се събират негови привърженици, които освиркват действията на служителите на реда.

Към момента остава неясно каква е точната законова причина за задържането му, тъй като официална информация за открити забранени субстанции или нарушения на обществения ред все още не е оповестена. Видеата от ареста обаче светкавично се превърнаха в най-обсъжданата тема в социалните мрежи тази сутрин.