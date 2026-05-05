България

Зрелищен арест на живо пред хиляди зрители: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

Известният в социалните мрежи Стоян Колев бе закопчан при мащабна операция, докато хиляди негови последователи наблюдаваха всяка стъпка на полицията в реално време

5 май 2026, 10:29
Зрелищен арест на живо пред хиляди зрители: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас
Източник: iStock

И звестният в социалните мрежи Стоян Колев, популярен с прякора си „генгста транспортера“, бе задържан при мащабна полицейска акция в Бургас. Инцидентът се разигра снощи, а целият процес бе излъчван в реално време пред хиляди зрители в личния профил на инфлуенсъра.

Рутинна проверка или планирана акция?

Всичко започва като стандартна проверка на пътя в района на кръговото движение до намиращата се там бензиностанция. Според очевидци обаче ситуацията бързо е ескалирала, като на място са пристигнали десетки служители на ОДМВР-Бургас (Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи).

Патрулни екипи са били позиционирани на всеки изход на кръстовището, блокирайки възможността за напускане на района.

@_jonkata_x Следва продължение#stoyankolev #stoqnkolev #zadurjan #police #freestoyankolev ♬ Armed & Dangerous - King Von

Напрежение пред камерата

Докато униформените извършват проверката, Колев не спира да предава на живо в социалните мрежи. От видеокадрите се вижда следното:

Инфлуенсърът е пътувал с жена, към която се обръща с груб и обиден език.

Поведението му към органите на реда е надменно, като той многократно заявява, че няма основание за неговото задържане.

"Бях бандит преди, да ме бяхте хванали, когато бях генгста. Сега вече съм инфлуенсър", казва той.

Стотици негови фенове следят акцията онлайн, а част от тях се събират физически на мястото, за да го подкрепят.

Подкрепа пред районното управление

След първоначалните действия на пътя, Стоян Колев е отведен в Пето РУ-Бургас. Пред сградата на полицията се събират негови привърженици, които освиркват действията на служителите на реда.

Към момента остава неясно каква е точната законова причина за задържането му, тъй като официална информация за открити забранени субстанции или нарушения на обществения ред все още не е оповестена. Видеата от ареста обаче светкавично се превърнаха в най-обсъжданата тема в социалните мрежи тази сутрин.

Източник: Флагман/@stoyan.kolev.smg    
Стоян Колев Генгста транспортера Полицейска акция Бургас Задържане Пряко предаване Инфлуенсър Социални мрежи Пътна проверка Подкрепа от фенове
Последвайте ни
ГЕРБ-СДС на консултации при президента Илияна Йотова

ГЕРБ-СДС на консултации при президента Илияна Йотова

Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala

Най-обсъжданите визии от тазгодишната Met Gala

"Прогресивна България" пред президента Йотова: Обещаваме край на политическата криза

Зрелищен арест на живо пред хиляди зрители: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

Зрелищен арест на живо пред хиляди зрители: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Бургас

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Паритет на цените между EV и ДВГ чак 2030 г.

Паритет на цените между EV и ДВГ чак 2030 г.

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 4 часа
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 часа
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тейлър Суифт и Травис Келси пропуснаха Met Gala: Защо двойката не се появи на червения килим?

Тейлър Суифт и Травис Келси пропуснаха Met Gala: Защо двойката не се появи на червения килим?

Любопитно Преди 6 минути

Тейлър Суифт за последен път присъства на Met Gala през 2016 г., когато бе съпредседател на събитието с тема „Manus et Machina“

София не чака: Градът, в който хаосът е скъп, а дигиталните поръчки вече са предимство, не удобство

София не чака: Градът, в който хаосът е скъп, а дигиталните поръчки вече са предимство, не удобство

Пари Преди 9 минути

Столичният ХоРеКа сектор работи на скорости, които останалата страна усеща със закъснение...

NOVA посреща Гергьовден със специален формат

NOVA посреща Гергьовден със специален формат

Любопитно Преди 51 минути

На 6 май студиото „Парадът на храбростта“ ще покаже честванията на националния празник в България

Бритни Спиърс призна за „неразумно шофиране”: Ето как звездата избегна затвора

Бритни Спиърс призна за „неразумно шофиране”: Ето как звездата избегна затвора

Свят Преди 1 час

Поп звездата се призна за виновна по по-леко обвинение, след като бе заловена да шофира под въздействието на алкохол и наркотици. Вместо решетки, Спиърс ще получи една година пробация и задължителна терапия

Съвсем скоро AI системите ще могат да се създават сами, без човешка намеса

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Технологии Преди 1 час

Според съоснователя на Anthropic съвсем скоро AI системите ще могат да се създават сами, без човешка намеса. Това ще отвори изцяло нови възможности пред тях, но съответно и рискове, за които подготовката трябва да започне още сега

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

България Преди 1 час

"Сега се чудим откъде да намерим средства, за да кърпим пътищата", заяви Николай Найденов

<p>Схема за &bdquo;бързо забогатяване&ldquo; източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена</p>

Схема за „бързо забогатяване“ източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена в Дупница

България Преди 1 час

Онлайн измамата е осъществена чрез обещания за инвестиции в различни фондове

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

България Преди 1 час

Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори, заподозрени в употреба на наркотични вещества

Студентски проект за умно пристанище в Бургас спечели Хакатона на Vivacom Техническа академия

Студентски проект за умно пристанище в Бургас спечели Хакатона на Vivacom Техническа академия

Любопитно Преди 1 час

Инициативата се проведе за втора поредна година и постави фокус върху Private 5G решенията за индустрията

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

България Преди 1 час

За днес е насрочено и ново заседание на Областния кризисен щаб

Безпрецедентна ситуация в Русия: 18 летища спряха работа, въздушна опасност на 2000 км от границата с Украйна

Безпрецедентна ситуация в Русия: 18 летища спряха работа, въздушна опасност на 2000 км от границата с Украйна

Свят Преди 2 часа

Сред засегнатите региони има и отдалечени територии

<p>Там, където се ражда бъдещето</p>

Посетихме централата на Xpeng, където се ражда бъдещето

Технологии Преди 2 часа

Xpeng не е автомобилна компания, тя е технологична компания, произвеждаща хуманоидни роботи, летящи коли и супер мощни чипове. Бъдещето, според тях, е като от филмов сюжет. И не е далеч

Тренираш, но не се променяш: Скритите грешки, които спират прогреса

Тренираш, но не се променяш: Скритите грешки, които спират прогреса

Любопитно Преди 2 часа

По данни на Google Trends през последните три месеца търсенията на тема "фитнес" в България бележат един константен интерес, който се очаква да се увеличи със затоплянето на времето и наближаването на лятото

Взрив във фабрика за фойерверки уби най-малко 21 души в Китай

Взрив във фабрика за фойерверки уби най-малко 21 души в Китай

Свят Преди 2 часа

Ранените са 61

Стрелба във Вашингтон: Агенти на "Сикрет сървис" раниха въоръжен нападател

Стрелба във Вашингтон: Агенти на "Сикрет сървис" раниха въоръжен нападател

Свят Преди 2 часа

Белият дом беше блокиран за кратко, докато властите разследваха инцидента

<p>Военни самолети&nbsp;в небето над София днес</p>

Подготовка за 6 май: Военни самолети летят в небето над София днес

България Преди 2 часа

Празничният ден ще бъде отбелязан с традиционния водосвет на бойните знамена и знамената-светини на Българската армия

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Адел: от разбито сърце до разбити рекорди!

Edna.bg

Гръцката песен-фаворит за „Евровизия“ влиза в репертоара на Дара Екимова

Edna.bg

Истинска лудост за "златен билет" за Левски - Лудогорец, опашките пред "Герена" са огромни

Gong.bg

Роберт Санчес и Гибс-Уайт с големи рани след ужасния сблъсък (снимки)

Gong.bg

ГЕРБ-СДС пристигна на консултации при президента

Nova.bg

„Прогресивна България“ при президента: В петък ще има правителство

Nova.bg