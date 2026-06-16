Автомат от люка на кола и тест за кокаин: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев на АМ „Тракия“

З адържаха известния в социалните мрежи Стоян Колев тази сутрин на автомагистрала „Тракия“, след като дал положителен полеви тест за наркотици. Сигнал е подаден от случаен гражданин на телефон 112. Според информацията от люка на движещ се автомобил се показвало автоматично оръжие.

Незабавно реагирали служители на „Магистрална полиция“, които спрели автомобила за проверка. В превозното средство се намирал Стоян Колев. На водача били направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатът от полевия тест за дрога се оказал положителен за кокаин, а това се вижда от клип, публикуван от самия него в Instagram. Инфлуенсърът дава и кръвна проба, като резултатите се очакват след лабораторните изследвания.

Проверка на оръжието показала, че то е за еърсофт.

Колев е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Наложена му е санкция за това, че е размахвал оръжие на публично място, потвърдиха за NOVA от Областната дирекция на полицията.

Припомняме, че известният в социалните мрежи Стоян Колев, популярен с прякора си „генгста транспортера“, бе задържан при мащабна полицейска акция в Бургас в началото на май 2026 г .

Рутинна проверка или планирана акция?

Всичко започва като стандартна проверка на пътя в района на кръговото движение до намиращата се там бензиностанция. Според очевидци обаче ситуацията бързо е ескалирала, като на място са пристигнали десетки служители на ОДМВР-Бургас (Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи).

Патрулни екипи са били позиционирани на всеки изход на кръстовището, блокирайки възможността за напускане на района.

Напрежение пред камерата

Докато униформените извършват проверката, Колев не спира да предава на живо в социалните мрежи. От видеокадрите се вижда следното:

Инфлуенсърът е пътувал с жена, към която се обръща с груб и обиден език.

Поведението му към органите на реда е надменно, като той многократно заявява, че няма основание за неговото задържане.

"Бях бандит преди, да ме бяхте хванали, когато бях генгста. Сега вече съм инфлуенсър", казва той.

Стотици негови фенове следят акцията онлайн, а част от тях се събират физически на мястото, за да го подкрепят.

Подкрепа пред районното управление

След първоначалните действия на пътя, Стоян Колев е отведен в Пето РУ-Бургас. Пред сградата на полицията се събират негови привърженици, които освиркват действията на служителите на реда.