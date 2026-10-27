Меган Маркъл се завръща на кулинарния екран като водеща в Австралия

М еган Маркъл, съпругата на британския принц Хари, ще участва в следващия сезон на австралийското предаване за млади готвачи Junior MasterChef през 2027 г., предаде Ройтерс.

Херцогинята на Съсекс по този начин отбелязва завръщането си към формата, след като по-рано тази година се появи като гостуващ съдия във версията за възрастни.

Меган, която беше американска актриса преди да се омъжи за принц Хари през 2018 г., наскоро се върна във Великобритания от САЩ заедно със семейството си. Според медийни съобщения тя е имала желание да си намери нова актьорска роля.

Канал 10 съобщава в Инстаграм, че Junior MasterChef Australia ще се завърне през 2027 г., като водещи ще бъдат По Лин Йоу и Меган Маркъл.

Кулинарното предаване Junior MasterChef Australia е спиноф на австралийското издание на MasterChef, което на свой ред е адаптация на британското шоу, и включва участници на възраст от 8 до 12 години.

Австралийският уебсайт News.com.au посочва, че се очаква снимките за следващия сезон да започнат в Мелбърн в началото на 2027 г. и да продължат до средата на годината.

Хари и Меган привличат вниманието на световните медии, откакто се оттеглиха от ролята си на високопоставени членове на кралското семейство през 2020 г. и се преместиха в САЩ, където дадоха множество интервюта, в които критикуваха институцията.