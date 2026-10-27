Ген. Емил Тонев след оставката: Видях грешки и в нашите служители

„След като ми е поискана оставката, аз няма как да не я подам. Аз си подавам оставката. Това е, което мога да ви кажа в момента“.

Това каза началникът на НСО ген. Емил Тонев. Президентът Илияна Йотова му поиска оставката заради инцидента с журналистката Соня Колтуклиева.

Шефът на НСО Емил Тонев е готов да подаде оставка

На въпроси относно основанията за това искане, той отговори: „Това не ме питайте мен. Не мога да ви кажа“.

Йотова ще поиска оставката на шефа на НСО

По отношение на евентуалните пропуски на служителите от НСО, началникът коментира: „Видях грешки в нашите служители. Нека да не ги говорим. В момента тече проверка, тече досъдебно производство. Четвъртият колега пак е на дело“. Тонев уточни, че след приключването на тези процедури ще бъде дадена повече информация за действията на НСО: „Нека да минат тези неща и тогава ще можем да говорим и ще излезем с позиция. Предприели сме проверка, вътрешна проверка, дали са спазени изискванията, по които работят нашите колеги“.

На въпроса дали НСО може да нареди на председателя на Народното събрание да помогне, Тонев отговори категорично: „Значи, ние не нареждаме на никой. Ние изпълняваме процедурите, такива, каквито са. Така че, в случая имаме процедура, която трябваше да се изнесе от колегите“. Относно евентуалното неприемане на оставката му от Министерския съвет, генерал Тонев заяви: „Аз оставам да служа винаги. Аз съм служител и винаги ще остана служител“.