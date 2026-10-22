СГС пуска предсрочно от затвора Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков

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С офийският градски съд постанови условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за причиняването на смъртта на журналиста Милен Цветков при катастрофа на 19 април 2020 г.

Според съдебния състав към момента Николов е показал с поведението си достатъчно доказателства за своето поправяне.

Софийска градска прокуратура (СГП) ще внесе протест пред Софийския апелативен съд срещу определението на Софийския градски съд, с което е допуснато условно предсрочно освобождаване. За престъплението осъденият изтърпява наказание от девет години лишаване от свобода, посочват от държавното обвинение.

СГП не споделя извода на първоинстанционния съд, че са налице достатъчно доказателства за поправянето на осъдения.

Подробните съображения на прокуратурата ще бъдат изложени в протеста, с който ще се поиска от Софийския апелативен съд да отмени определението на СГС и да остави без уважение молбата за условно предсрочно освобождаване.

През юли 2023 г. Върховният касационен съд (ВКС) измени решението на Апелативния съд в София по отношение на правната квалификация на престъплението, наложеното наказание „лишаване от свобода“ и лишаването на Николов от право да управлява моторно превозно средство. Решението на ВКС беше окончателно.

В касационния протест на прокуратурата и жалбите на частните обвинители се настояваше решението на апелативния съд да бъде отменено, а делото да бъде върнато за ново разглеждане. В тях се излагаха аргументи, че деянието е извършено при евентуален умисъл и представлява особено тежък случай, както и че наложеното наказание трябва да бъде увеличено.

Защитниците на Николов също подадоха касационни жалби, с които поискаха отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане. Според тях той трябва да бъде оправдан изцяло, а като алтернатива поискаха намаляване на наложените наказания.

ВКС прие, че не са допуснати твърдените съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон. В мотивите си съдът посочи, че Николов е съзнавал общественоопасния характер на деянието и е предвиждал настъпването на общественоопасните последици.

В последните си думи и в обясненията си пред магистратите мъжът, причинил смъртоносната катастрофа, отново изрази съболезнования към семейството на Милен Цветков. Обясни, че не може да върне времето назад, но е осъзнал деянието си.

Николов посочи, че няколко пъти е излизал в домашен отпуск за по няколко дни. По негова инициатива след завръщането му в затвора са му правени тестове за наркотици, като всички резултати са били отрицателни.

„Бих искал отново да изразя съболезнования към семейството на Милен Цветков. Не мога да върна времето назад. Приел съм вината си и съм започнал процес на поправяне. От ден едно в затвора съм започнал да работя - и за администрацията, и в помощ на лишените от свобода. Превеждам от два езика, представлявам затворници пред администрацията. Ходя на курсове, предложени ми от затвора - за зависимост от наркотици, професионално обучение по строителство и архитектура. Моля да ми дадете шанс да бъда полезен за обществото отвън и да се ресоциализирам”, заяви той в съдебната зала, цитиран от NOVA.

След решението на съда защитникът на Николов - адвокат Ивайло Найденов, заяви, че оценката на риска за обществото е минимална.

„В крайна сметка той правилно каза - времето няма как да върнем назад“, коментира той.

Относно твърденията на прокуратурата, че Николов не се е поправил, адвокатът коментира: "Колко лишени от свобода са на лек режим? С всички награди, които е получил, с обучението, което е получил - кое не си е поправил? Определението на съда е много подробно!".