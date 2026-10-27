ЕК: България е номер едно в Европейския съюз по смъртност на пътя

Б ългария е държавата с най-висока смъртност при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз - 71 загинали на един милион жители. Това показват окончателните данни на Европейската комисия за 2025 г., според които страната ни изпреварва по негативния показател Румъния с 68 жертви на милион души и Хърватия с 65.

Общо 19 350 души са загинали при катастрофи в ЕС през миналата година. Броят им е намалял с 3% спрямо 2024 г. и с 15% спрямо 2019 г., но напредъкът остава недостатъчен за постигането на европейските цели за пътна безопасност.

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На другия полюс са Швеция и Дания, които отчитат най-ниска смъртност по пътищата в ЕС. В Швеция жертвите са едва 19 на един милион жители, а в Дания - 24.

Европейският съюз си е поставил за цел до 2030 г. да намали наполовина броя на загиналите и тежко ранените при пътнотранспортни произшествия. Стратегията за пътна безопасност се изпълнява от 2021 г.

Предварителните данни за първата половина на 2026 г. показват положителна тенденция. Повече държави от ЕС отчитат спад на загиналите с над 5% спрямо същия период на миналата година. Европейската комисия ще продължи да следи показателите и да подкрепя страните членки в усилията им за повишаване на безопасността по пътищата.

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Европейският комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас заяви: „Пътната безопасност не се изчерпва с правила и разпоредби. Става дума за спасяването на човешки животи и предотвратяването на трагедии, които засягат семейства и общности в цяла Европа. В Европейския съюз всеки загубен живот на пътя е неприемлива загуба. Целта ни е ясна: всеки човек да може да стигне безопасно до мястото, за което е тръгнал, независимо къде пътува и какъв транспорт използва. За тази цел трябва да направим пътищата по-безопасни, да подобрим превенцията и да гарантираме, че всяко пътуване завършва благополучно.“