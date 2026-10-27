България

Семен Новиков е световен шампион по борба

Другият голям успех за българската борба дойде от Кирил Милов, който спечели бронзов медал в категория до 97 килограма класически стил

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 октомври 2026, 16:01
Семен Новиков е световен шампион по борба
Семен Новиков   
Източник: GettyImages

О лимпийският шампион Семен Новиков покори и световния връх в класическата борба. Българският национал триумфира в категория до 87 килограма след победа с 4:0, добавяйки световната титла към олимпийското злато, което спечели в Париж през 2024 г.

България има и още един медал от шампионата - Кирил Милов завоюва бронзовото отличие в категория до 97 килограма, информира NOVA.

Пътят на Новиков към върха премина през поредица от тежки схватки, в които българският борец показа характер и успя да преодолее силни съперници.

В полуфинала той се изправи срещу Мухамадкодир Расулов от Узбекистан. Двубоят беше белязан от напрегнати моменти, след като в началото на втората част съперникът му го удари с глава в лицето. Наложи се кратко прекъсване, а Новиков продължи борбата с окървавено лице.

Въпреки това олимпийският шампион запази концентрация и стигна до победа с 2:0, осигурявайки си място в битката за световното злато.

На финала негов съперник беше иранецът Алиреза Мохмадипиани - познат противник от Олимпийските игри в Париж, където Новиков го победи в решителната схватка за титлата. Още в първия си двубой на световното първенство Новиков постигна победа с туш срещу Латана Сопа от Американска Самоа.

След това българинът премина през изключително драматична среща с Ислам Абасов от Азербайджан. Само десет секунди преди края Новиков изоставаше с 4:5, но успя да повали съперника си и да обърне резултата до 6:5.

На четвъртфиналите той надделя с 3:0 над грузинеца Лаша Гобадзе, световен шампион от 2019 г., преди да преодолее и Расулов на полуфиналите.

Другият голям успех за българската борба дойде от Кирил Милов, който спечели бронзов медал в категория до 97 килограма класически стил. Така добави още едно отличие към българското представяне на световния шампионат.

Едмонд Назарян завърши на пето място на Световното първенство по борба в Астана. Българският национал не успя да спечели бронзовото отличие в категория до 63 килограма класически стил, след като отстъпи на Озодбек Халимбоев от Узбекистан в малкия финал.

Редактор: Надежда Неменски
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