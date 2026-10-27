България

Разпитват Василев и Рашков за Кирил Петков и Борисов

Ген. Тонев: Кирил Петков ме извика в кабинета си, за да ми каже, че ще арестуват Борисов

Николай Киров Николай Киров

27 октомври 2026, 16:03
Разпитват Василев и Рашков за Кирил Петков и Борисов
Източник: БТА

С офийският градски съд допусна искането на прокуратурата за разпит на бившия вътрешен министър Бойко Рашков, председателят на ДАНС Пламен Тончев, бившият финансов министър Асен Василев и бившият зам.-председател на ДАНС Петър Петров по делото срещу Кирил Петков, обвинен за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател.

Причината за искането на прокуратурата е, защото според останалите свидетели тримата са участвали в срещата в кабинета на Кирил Петков, когато е обсъждан арестът на Бойко Борисов. 

На следващото заседание, 7 декември, съдът призова свидетелите Василев и Рашков.

Искали да покажат Бойко Борисов с белезници

Днес по делото бяха разпитани ген. Емил Тонев, началник на Националната служба за охрана, и Петър Тодоров, народен представител от "Прогресивна България, бивш главен секретар на МВР. Тодоров повтори пред съда, че не е бил информиран за ареста на Борисов, както и че научил непосредствено преди да се случи. Също така посочи, че тогавашният директор на Главна дирекция "Национална полиция" Венцислав Кирчев и министърът на вътрешните работи Бойко Рашков не са му дали смислено обяснение, защо не е бил уведомен за акцията.

Пред медиите наблюдаващият прокурор Ангел Кънев заяви, че ще поиска лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също да бъде разпитан, както и евентуално бизнесменът и обвиняем Васил Божков, тъй като е споменаван от по-голямата част от свидетелите по делото срещу Петков във връзка с негови показания.

Ген. Тонев потвърди, че по времето на ареста, Борисов е бил охраняван от НСО. Той заяви пред съда, че "има спомен", че през март 2022 г. е присъствал на конкретна среща в Министерски съвет (МС).

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"Министър-председателят Кирил Петков ми се обади по телефона да се явя в МС", каза шефът на НСО, като уточни, че не е бил предварително уведомен какъв е поводът за срещата. Тонев допълни, че това се е случило между 16 и 17 ч. По думите му срещата се е осъществила в кабинета на Кирал Петков и Асен Василев също е бил там.

Тонев потвърди, че на място е разбрал, че ще се извърши арестът на Бойко Борисов, като това му е било съобщено от Кирил Петков.

Тонев уточни, че е бил повикан, защото ще се извършва арест, а в дома на Борисов има екип на НСО. "Коментираше се, че ще се направи обиск и ще се намерят чували с пари", отбеляза той.

Именно заради претърсването и задържането на Борисов, Тонев е следвало да информира екипа на НСО да съдействат на полицията, което е и направил.

По думите му в кабинета на бившия премиер Петков се е обсъждало дали да се поставят белезници на Борисов. "Мисля, че беше Асен Василев", посочи той и допълни, че няма спомен конкретно Кирил Петков да е казвал Борисов да бъде изведен с белезници.

Тонев заяви, че в кабинета на Петков са присъствали още Бойко Рашков, Пламен Тончев, Петър Петров, след което са дошли и Калина Константинова, Лена Бориславова, Даниел Лорер и съпругата му Виолета Лорер, както и Румен Спецов. По думите му те са били радостни от това, че се извършва съответният арест и са вдигали наздравици. 

Прокуратурата призова на разпит Рашков, Василев и Петков

От свидетелските показания на бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров, който към настоящия момент е народен представител от ПГ на "Прогресивна България", стана ясно, че още от първия ден от встъпването му в длъжност е провел разговор с бившия вътрешен министър Бойко Рашков, по време на който е казал, че не желае да участва в политически обвинения и уволнения на МВР служители.

Тодоров подчерта, че Борисов е арестуван по повод преписката на Гражданско сдружение БОЕЦ. 

"Когато откараха Борисов, аз зададох въпроса – в крайна сметка какво намерихте", заяви той. Отговорът, по думите му, е бил, че не са намерили нищо. 

"Не съм проследил реплика по реплика, но от това, което съм разбрал, разпореждания са давали както Кирил Петков, така и Асен Василев. Равностойно и двамата", каза още Тодоров.

Във връзка с този случай, той потвърди, че е бил изслушан в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, БГНЕС    
Кирил Петков Бойко Борисов Съдебно дело
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