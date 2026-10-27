Акция на отряд "Кобра" в ж-к "Красно село"

В София на пазара в ж-к "Красно село" тече специализирана полицейска операция по линия борба с наркоразпростанинето, научи NOVA.

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В операцията участва и отряд "Кобра", потвърдиха от СДВР.

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Към момента няма информация дали при акцията има задържани.

Първоначалната информация, че операцията е на пазара, беше опровергана от дружеството „Пазари Юг”.

„Уведомяваме Ви, че разпространената от Вашата медия информация относно извършвана проверка на пазарна площадка „Красно село“ във връзка с разпространението на наркотични вещества не отговаря на истината. Проверката се извършва в частен търговски обект, намиращ се в близост до пазара, който няма никаква връзка нито с пазарната площадка, нито с дружеството, което я стопанисва. Категорично възразяваме срещу неправомерното обвързване на пазар „Красно село“ и стопанисващото го дружество с дейности, свързани с разпространението на наркотични вещества. Подобни внушения могат да нанесат сериозни репутационни вреди както на дружеството, така и на търговците, осъществяващи законна дейност на територията на пазара. Настояваме за незабавно коригиране на разпространената информация и публикуване на съответното опровержение", се казва в опровержението.