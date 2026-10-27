Любопитно

Холивуд в очакване: Мат Деймън и Ан Хатауей повеждат „Одисея“ към наградите „Оскар“

След като разби боксофиса през лятото, грандиозната епика на Нолан разкри кои от звездите си ще бори за най-престижните филмови отличия

27 октомври 2026, 15:49
Холивуд в очакване: Мат Деймън и Ан Хатауей повеждат „Одисея“ към наградите „Оскар“
Източник: Getty Images

С лед като превзе световните кина и се превърна в един от най-успешните филми на Кристофър Нолан, епичният блокбъстър „Одисея“ официално стартира своята кампания за наградите „Оскар“. Кампанията на студиото Universal Pictures за предстоящия сезон на наградите вече придобива конкретни размери с разкриването на актьорите, които ще бъдат издигнати за номинации.

Според информация на авторитетното издание GoldDerby, шестима от актьорите в звездния актьорски състав влизат в официалната надпревара за номинации за „Оскар“: Мат Деймън, Ан Хатауей, Том Холанд, Робърт Патинсън, Джон Легуизамо и Саманта Мортън.

Кой в коя категория ще се бори?

  • Главна мъжка роля: Мат Деймън (в ролята на Одисей) е основното острие на филма в тази категория.
  • Поддържаща женска роля: Ан Хатауей (в ролята на Пенелопа) и Саманта Мортън (в ролята на Кирка).
  • Поддържаща мъжка роля: Том Холанд (Телемах), Робърт Патинсън (Антиной) и Джон Легуизамо (Евмей).

Интересен детайл в кампанията е решението Ан Хатауей да бъде издигната в категорията за поддържаща, а не за главна женска роля. Мнозина очакваха актрисата да претендира за главната категория заради ключовата си роля като съпругата на Одисей. Това поставя Хатауей в пряка конкуренция с колежката ѝ Саманта Мортън, чието кратко, но незабравимо превъплъщение като магьосницата Кирка се смята за сигурен фаворит. Има опасения, че това може да раздели водораздела на гласовете между двете.

При мъжете в поддържащите роли ситуацията е сходна - с трима актьори в същата категория е много вероятно академията да номинира само един от тях.

Нолан в преследване на втори „Оскар“ за режисура

Кристофър Нолан, който спечели първия си „Оскар“ за най-добър режисьор с „Опенхаймер“ през 2024 г., отново е сред основните фаворити за режисьорската статуетка.

Сред актьорите, които остават извън оскаровата кампания за „Одисея“ въпреки участието си във филма, са имена като Зендая, Шарлиз Терон, Лупита Нионго, Елиът Пейдж и Джон Бърнтал.

Номинациите за 99-ите награди „Оскар“ ще бъдат обявени на 21 януари, а бляскавата церемония по връчването им ще се състои на 14 март.

Източник: Yahoo    
Одисея Кристофър Нолан Награди Оскар филм кино Мат Деймън Ан Хатауей номинации актьорски състав блокбъстър
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

БАБХ затвори основната кухня на търговска верига

БАБХ затвори основната кухня на търговска верига

Семен Новиков е световен шампион по борба

Семен Новиков е световен шампион по борба

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур

Китай нахлу в Индия, Моди засега мълчи

Китай нахлу в Индия, Моди засега мълчи

Перфектната буря в гейминг индустрията: Защо EA и Xbox прибягват до безпрецедентни съкращения?

Перфектната буря в гейминг индустрията: Защо EA и Xbox прибягват до безпрецедентни съкращения?

biss.bg
Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 20 часа
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 21 часа
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 20 часа
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Прокуратурата ще поиска достъп до банковите сметки на Борислав Сандов

Прокуратурата ще поиска достъп до банковите сметки на Борислав Сандов

България Преди 1 час

Предстои и допълнително изясняване на обстоятелства чрез разпит на още няколко свидетели

.

Световните новинарски агенции скочиха срещу Meta заради авторските права

Свят Преди 1 час

Международната организация на информационните агенции МАЙНДС категорично се противопостави на новите условия на Meta, като ги обвини, че присвояват журналистическо съдържание без съгласие, лицензи и заплащане за медиите

Безпрецедентна космическа експлозия изненада астрономите

Безпрецедентна космическа експлозия изненада астрономите

Любопитно Преди 2 часа

Обикновено те са краткотрайни, с продължителност от няколко милисекунди до няколко минути, и се свързват с колапса на масивна звезда, на която ѝ свършва горивото, в черна дупка

Четири демона, атаки и екзорсизъм: Реалният случай, който скова Америка от ужас през 1986 г.

Четири демона, атаки и екзорсизъм: Реалният случай, който скова Америка от ужас през 1986 г.

Любопитно Преди 2 часа

Историята зад „The Conjuring: Последни обреди“ разкрива кошмара на семейство Смърл от 1986 г. Докато Уорън разследват четири демонични духа в Пенсилвания, реалният ужас се оказва много по-зловещ от всичко, показано на големия екран

АПИ с предупреждение към шофьорите, времето ще се влошава

АПИ с предупреждение към шофьорите, времето ще се влошава

България Преди 2 часа

Агенция „Пътна инфраструктура“ призова водачите да подготвят автомобилите си за зимата заради влошаване на времето и рязко понижение на температурите. Слаб снеговалеж вее вече на прохода „Петрохан“, а снежна покривка се очаква и в Рила, Пирин и Витоша

Прокурорският син сам поиска да бъде екстрадиран в Гърция

Прокурорският син сам поиска да бъде екстрадиран в Гърция

България Преди 2 часа

Съдът реши да отложи екстрадицията до приключване на висящите срещу него наказателни производства в България

Меган Маркъл се завръща на кулинарния екран като водеща в Австралия

Меган Маркъл се завръща на кулинарния екран като водеща в Австралия

Любопитно Преди 2 часа

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл прави нов кариерен завой, след като бе обявена за водеща на кулинарното шоу Junior MasterChef Australia за сезона през 2027 г., чиито снимки предстои да започнат в Мелбърн, съобщава агенция Ройтерс

<p>Ген. Тонев: Кирил Петков ме извика в кабинета си, за да ми каже, че ще арестуват Борисов</p>

Разпитват Василев и Рашков за Кирил Петков и Борисов

България Преди 2 часа

Ген. Тонев: Кирил Петков ме извика в кабинета си, за да ми каже, че ще арестуват Борисов

Уволненa след едва 5 дни: Бившият прессекретар на Тръмп проговори за урока и срама

Уволненa след едва 5 дни: Бившият прессекретар на Тръмп проговори за урока и срама

Свят Преди 2 часа

Кейти Захария проговори след светкавичното си уволнение от Белия дом след едва 5 дни на поста. Краткият ѝ престой се превърна в урок за децата ѝ, а Доналд Тръмп я изпрати с думите: „Знаеш ли, има и други начини да изкарваш прехраната си“

Акция на отряд "Кобра" в ж-к "Красно село"

Акция на отряд "Кобра" в ж-к "Красно село"

България Преди 2 часа

Операцията е по линия борба с наркоразпростанинето

,

Израел пред съдбоносни избори: Нетаняху или Айзенкот

Свят Преди 3 часа

Израел е изправен пред фундаментален избор за посоката на бъдещото си развитие, а страната се намира в тежка криза

ВАС отмени освобождаването на окръжния прокурор на Плевен Владимир Николов

ВАС отмени освобождаването на окръжния прокурор на Плевен Владимир Николов

България Преди 3 часа

Според върховните съдии Николов не е нарушил правилата

Ирак осъди французи за ислямски тероризъм

Ирак осъди французи за ислямски тероризъм

Свят Преди 3 часа

Седмината бяха определени за „изключително опасни“

,

Големият еко провал: Учени разкриха, че хартиените са по-опасни от пластмасовите сламки

Любопитно Преди 3 часа

Разрушително изследване показва, че екологичните алтернативи бълват шест пъти повече канцерогени и почти никога не се рециклират

Легендарният лайнер SS United States поема към дъното на океана

Легендарният лайнер SS United States поема към дъното на океана

Свят Преди 3 часа

Някогашният символ на американския разкош, превозвал световни лидери и холивудски звезди, ще бъде потопен край бреговете на Флорида. Корабът, който е по-голям от „Титаник“, ще се превърне в уникална атракция за водолази и морски обитатели

ЕК: България е номер едно в Европейския съюз по смъртност на пътя

ЕК: България е номер едно в Европейския съюз по смъртност на пътя

България Преди 3 часа

На другия полюс са Швеция и Дания

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Среща с мечка: какво да правим?

sinoptik.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg

Къванч Татлътуг на 43: От баскетболната площадка до върха на турското кино

Edna.bg

Нова любов и ново начало: Натали Портман проговори след раждането на третото си дете

Edna.bg

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур на президентския вот

Nova.bg

България спечели световна титла по борба

Nova.bg