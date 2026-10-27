Холивуд в очакване: Мат Деймън и Ан Хатауей повеждат „Одисея“ към наградите „Оскар“

С лед като превзе световните кина и се превърна в един от най-успешните филми на Кристофър Нолан, епичният блокбъстър „Одисея“ официално стартира своята кампания за наградите „Оскар“. Кампанията на студиото Universal Pictures за предстоящия сезон на наградите вече придобива конкретни размери с разкриването на актьорите, които ще бъдат издигнати за номинации.

Според информация на авторитетното издание GoldDerby, шестима от актьорите в звездния актьорски състав влизат в официалната надпревара за номинации за „Оскар“: Мат Деймън, Ан Хатауей, Том Холанд, Робърт Патинсън, Джон Легуизамо и Саманта Мортън.

Кой в коя категория ще се бори?

Главна мъжка роля: Мат Деймън (в ролята на Одисей) е основното острие на филма в тази категория.

Мат Деймън (в ролята на Одисей) е основното острие на филма в тази категория. Поддържаща женска роля: Ан Хатауей (в ролята на Пенелопа) и Саманта Мортън (в ролята на Кирка).

Хатауей (в ролята на Пенелопа) и Саманта Мортън (в ролята на Кирка). Поддържаща мъжка роля: Том Холанд (Телемах), Робърт Патинсън (Антиной) и Джон Легуизамо (Евмей).

Интересен детайл в кампанията е решението Ан Хатауей да бъде издигната в категорията за поддържаща, а не за главна женска роля. Мнозина очакваха актрисата да претендира за главната категория заради ключовата си роля като съпругата на Одисей. Това поставя Хатауей в пряка конкуренция с колежката ѝ Саманта Мортън, чието кратко, но незабравимо превъплъщение като магьосницата Кирка се смята за сигурен фаворит. Има опасения, че това може да раздели водораздела на гласовете между двете.

The actors of ‘THE ODYSSEY’ being submitted for Oscar consideration: Matt Damon - Best Actor Anne Hathaway and Samantha Morton - Best Supporting Actress Tom Holland, Robert Pattinson, and John Leguizamo - Best Supporting Actor https://t.co/YZ7yFfLeOK — Film Updates (@FilmUpdates) October 27, 2026

При мъжете в поддържащите роли ситуацията е сходна - с трима актьори в същата категория е много вероятно академията да номинира само един от тях.

Нолан в преследване на втори „Оскар“ за режисура

Кристофър Нолан, който спечели първия си „Оскар“ за най-добър режисьор с „Опенхаймер“ през 2024 г., отново е сред основните фаворити за режисьорската статуетка.

Сред актьорите, които остават извън оскаровата кампания за „Одисея“ въпреки участието си във филма, са имена като Зендая, Шарлиз Терон, Лупита Нионго, Елиът Пейдж и Джон Бърнтал.

Номинациите за 99-ите награди „Оскар“ ще бъдат обявени на 21 януари, а бляскавата церемония по връчването им ще се състои на 14 март.