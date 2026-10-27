АПИ с предупреждение към шофьорите, времето ще се влошава

А генция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) отправи спешен апел към шофьорите, на които им предстои пътуване в следващите дни, да тръгват на път единствено с автомобили, оборудвани за зимни условия.

Предупреждението идва след като днес на прохода „Петрохан“ вече падна първият слаб снеговалеж. Според метеорологичните прогнози времето рязко се влошава, като се очакват нови валежи и силно понижение на температурите. В планините - Стара планина, Витоша, Рила и Пирин, дъждът бързо ще премине в сняг.

Готовност по проходите

От АПИ увериха, че Областните пътни управления следят ситуацията денонощно и са в пълна готовност да предприемат действия по обработка на настилките във високопланинските райони и проходите при първа необходимост.

От агенцията напомнят на водачите да карат с повишено внимание, да се движат със съобразена скорост, да спазват безопасна дистанция и да избягват резки маневри.

Важно към шофьорите:

Отпътуването с неподготвени за зимата превозни средства блокира движението, създава огромни тапи и възпрепятства тежко работата на снегопочистващата техника на терен.

Къде да следим актуалната обстановка?

Гражданите и транспортните фирми могат да получават актуална информация за състоянието на републиканската мрежа в реално време:

През официалната интернет страница на АПИ: www.api.bg

На денонощния телефонен номер: 0700 130 20

В агенцията функционира и Ситуационен център на 24-часов режим, който непрекъснато събира и обобщава данните за пътната обстановка в страната.