Свят

Шокиращ доклад: 3 от 4 пилоти са заспивали по време на полет от изтощение

Констатациите, базирани на проучване сред почти 7200 капитани и помощник-пилоти, проведено от Европейската асоциация на пилотите (ECA), включват съобщения от пилоти за недостатъчна почивка, натиск за удължаване на работното време и страхове от санкции, ако обявят, че са негодни за полет

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 октомври 2026, 15:59
Шокиращ доклад: 3 от 4 пилоти са заспивали по време на полет от изтощение
Източник: iStock/GettyImages

Т рима от четирима пилоти на европейски авиокомпании са заспивали за секунди в пилотската кабина (т.нар. микросън), докато почти една четвърт редовно летят, въпреки че са твърде изтощени, за да работят, показва нов доклад.

Констатациите, базирани на проучване сред почти 7200 капитани и помощник-пилоти, проведено от Европейската асоциация на пилотите (ECA), включват съобщения от пилоти за недостатъчна почивка, натиск за удължаване на работното време и страхове от санкции, ако обявят, че са негодни за полет.

Почти една четвърт (24%) от пилотите признават, че обикновено продължават да летят, вместо да докладват, че са негодни поради умора, докато други 16,8% казват, че вместо това си вземат болнични, пише The Guardian.

В авиацията умората може да бъде резултат от дълги работни часове, недостатъчна почивка, нередовен график и прелитане през часови зони, което нарушава естествения цикъл на съня на тялото. Това е сериозен проблем за безопасността, тъй като може да наруши преценката на пилотите, да забави реакциите им, да намали бдителността им и да влоши реакциите им при неочаквани ситуации.

Съгласно европейските разпоредби за безопасност на авиацията, авиокомпаниите са длъжни да разполагат със системи за идентифициране, наблюдение и управление на умората на екипажа.

Проучването, проведено през август, установи, че три четвърти от анкетираните са преживели поне един микросън – кратък, неволен епизод на сън – докато са управлявали самолет през последните четири седмици.

Пилотите, работещи за авиокомпании, базирани в Ирландия и Малта, съобщават за най-високи нива на епизоди на микросън. Повече от една трета казват, че не получават достатъчно почивка, за да предотвратят натрупването на умора с течение на времето.

Въпреки разпространението на изтощението, само един на всеки трима пилоти заявява, че обикновено съобщава, че е негоден за дежурство, когато е уморен. Половината признават, че са изпълнявали полет през трите месеца преди проучването, когато е трябвало да обявят, че са твърде изтощени, за да летят.

Почти половината от анкетираните казват, че се страхуват от отрицателни последици от ръководството, ако съобщят, че са негодни поради умора, докато едва 11,9% имат доверие на системата за докладване на умора в своята авиокомпания.

Иън Холдър, управляващ директор на консултантската компания за авиационна безопасност Baines Simmons, заяви, че резултатите показват устойчиви разлики в начина, по който авиокомпаниите и националните власти управляват умората. „Това проучване улавя как европейските пилоти преживяват управлението на риска от умора на практика“, каза той.

Той подчерта, че констатациите представляват опит от първа ръка на пилотите, а не директно измерване на резултатите за безопасността на авиацията, но заяви, че последователността на резултатите за период от три години откроява областите, изискващи внимание.

Холдър посочи Финландия и Нидерландия като доказателство, че са постижими по-силни култури за докладване на умората.

Пилотите, работещи за авиокомпании, базирани в Ирландия и Малта, са сред най-склонните да се страхуват от репресии от страна на ръководството и сред най-малко склонните да вярват на системите за докладване.

Делът на пилотите, които казват, че биха летели, когато са уморени, е по-висок в Испания, Ирландия и Франция. Двама от всеки петима пилоти, работещи за авиокомпании със седалище в Испания, и една трета от работещите за базирани в Ирландия и Франция авиокомпании казват, че обикновено летят, когато са уморени. За сравнение, това важи за едва един на всеки 10 пилоти, които летят за авиокомпания, базирана в Обединеното кралство.

Само 15,6% от пилотите в нискотарифните авиокомпании вярват, че тяхната авиокомпания управлява добре рисковете от умора, в сравнение с 18,6% при ACMI или мокри лизингови оператори – компании, които предоставят самолети, екипаж, поддръжка и застраховка на други авиокомпании.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Guardian    
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