България

Прокурорският син сам поиска да бъде екстрадиран в Гърция

Съдът реши да отложи екстрадицията до приключване на висящите срещу него наказателни производства в България

Николай Киров Николай Киров

27 октомври 2026, 16:12
БАБХ затвори основната кухня на търговска верига

БАБХ затвори основната кухня на търговска верига
Радев не смята, че е било грешка съобщението в подкрепа на Йотова

Радев не смята, че е било грешка съобщението в подкрепа на Йотова
Ген. Емил Тонев след оставката: Видях грешки и в нашите служители

Ген. Емил Тонев след оставката: Видях грешки и в нашите служители
Първите 150 000 противогрипни ваксини: Кога ще стигнат до всички желаещи?

Първите 150 000 противогрипни ваксини: Кога ще стигнат до всички желаещи?
ЦИК обявява окончателните резултати от изборите в неделя

ЦИК обявява окончателните резултати от изборите в неделя
Кой ще наклони везните на балотажа: Избирателите на Радев, ГЕРБ и ДПС са ключови

Кой ще наклони везните на балотажа: Избирателите на Радев, ГЕРБ и ДПС са ключови
Израел гласува за парламент за първи път след атаката на „Хамас“ от 7 октомври

Израел гласува за парламент за първи път след атаката на „Хамас“ от 7 октомври
Арктически студ идва към България: Чака ли ни сняг още в началото на ноември?

Арктически студ идва към България: Чака ли ни сняг още в началото на ноември?

В асил Михайлов, известен като прокурорския син, сам поиска да бъде екстрадиран в Гърция. Това стана по време на заседание на Окръжния съд в Кюстендил, който разглежда искането за предаването му на гръцките власти.

Михайлов и неговият адвокат подкрепиха екстрадицията. По делото беше приложен документ от Апелативната прокуратура в Гърция, според който предаването му ще бъде временно, за да участва в производство за престъпления, за които се предвижда доживотен затвор.

Прокуратурата заяви, че няма пречка екстрадицията да бъде допусната, но предложи тя да бъде отложена до приключването на двете производства срещу Михайлов в България.

Гърция чака „прокурорския син“ за шест престъпления, но делото за предаването му се отлага

Срещу него има издадена Европейска заповед за арест във връзка с разследване в Гърция за тежки престъпления, сред които участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и въоръжен грабеж.

След изслушването съдебният състав на Окръжния съд в Кюстендил допусна изпълнението на Европейска заповед за арест, издадена от съдебните власти на Гърция спрямо Васил Михайлов от Перник, известен в публичното пространство като прокурорския син, но постанови предаването му да бъде отложено до приключване на висящите срещу него наказателни производства в България и изтърпяване на евентуално наложените наказания.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в петдневен срок.

Защитникът на Михайлов каза пред журналисти, че ще помисли дали да обжалва присъдата.

Припомняме, че Европейската заповед за арест е издадена във връзка с разследване в Гърция за шест престъпления, за които се твърди, че са извършени през август 2025 г. в района на Неа Ираклия. Според материалите по делото обвиненията са свързани с участие в организирана престъпна група, въоръжени грабежи и причиняване на тежка телесна повреда.

Производството се разглежда от Окръжния съд в Кюстендил, тъй като Михайлов е настанен в затвора в село Самораново, община Дупница. 

Може ли Васил Михайлов да бъде екстрадиран в Гърция? Говори адвокатът му

Васил Михайлов вече изтърпя ефективна присъда от една година и осем месеца лишаване от свобода. След изтичането ѝ той остана в ареста по производството за изпълнение на Европейската заповед за арест, като мярката му за неотклонение „задържане под стража“ беше потвърдена от Софийския апелативен съд.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус, БТА    
Васил Михайлов прокурорския син Гърция
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
БАБХ затвори основната кухня на търговска верига

БАБХ затвори основната кухня на търговска верига

Семен Новиков е световен шампион по борба

Семен Новиков е световен шампион по борба

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур

Китай нахлу в Индия, Моди засега мълчи

Китай нахлу в Индия, Моди засега мълчи

Перфектната буря в гейминг индустрията: Защо EA и Xbox прибягват до безпрецедентни съкращения?

Перфектната буря в гейминг индустрията: Защо EA и Xbox прибягват до безпрецедентни съкращения?

biss.bg
Шефът на Audi застана до Тръмп, в Германия са засрамени от постъпката му

Шефът на Audi застана до Тръмп, в Германия са засрамени от постъпката му

carmarket.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 20 часа
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 21 часа
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 20 часа
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Световните новинарски агенции скочиха срещу Meta заради авторските права

Свят Преди 1 час

Международната организация на информационните агенции МАЙНДС категорично се противопостави на новите условия на Meta, като ги обвини, че присвояват журналистическо съдържание без съгласие, лицензи и заплащане за медиите

Върховният лидер: Иран няма да сложи край на войната

Върховният лидер: Иран няма да сложи край на войната

Свят Преди 1 час

Хаменей определи „безпомощността на врага“ като „един от плодовете на националната съпротива“

АПИ с предупреждение към шофьорите, времето ще се влошава

АПИ с предупреждение към шофьорите, времето ще се влошава

България Преди 2 часа

Агенция „Пътна инфраструктура“ призова водачите да подготвят автомобилите си за зимата заради влошаване на времето и рязко понижение на температурите. Слаб снеговалеж вее вече на прохода „Петрохан“, а снежна покривка се очаква и в Рила, Пирин и Витоша

Меган Маркъл се завръща на кулинарния екран като водеща в Австралия

Меган Маркъл се завръща на кулинарния екран като водеща в Австралия

Любопитно Преди 2 часа

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл прави нов кариерен завой, след като бе обявена за водеща на кулинарното шоу Junior MasterChef Australia за сезона през 2027 г., чиито снимки предстои да започнат в Мелбърн, съобщава агенция Ройтерс

<p>Ген. Тонев: Кирил Петков ме извика в кабинета си, за да ми каже, че ще арестуват Борисов</p>

Разпитват Василев и Рашков за Кирил Петков и Борисов

България Преди 2 часа

Ген. Тонев: Кирил Петков ме извика в кабинета си, за да ми каже, че ще арестуват Борисов

Шокиращ доклад: 3 от 4 пилоти са заспивали по време на полет от изтощение

Шокиращ доклад: 3 от 4 пилоти са заспивали по време на полет от изтощение

Свят Преди 2 часа

Констатациите, базирани на проучване сред почти 7200 капитани и помощник-пилоти, проведено от Европейската асоциация на пилотите (ECA), включват съобщения от пилоти за недостатъчна почивка, натиск за удължаване на работното време и страхове от санкции, ако обявят, че са негодни за полет

Уволненa след едва 5 дни: Бившият прессекретар на Тръмп проговори за урока и срама

Уволненa след едва 5 дни: Бившият прессекретар на Тръмп проговори за урока и срама

Свят Преди 2 часа

Кейти Захария проговори след светкавичното си уволнение от Белия дом след едва 5 дни на поста. Краткият ѝ престой се превърна в урок за децата ѝ, а Доналд Тръмп я изпрати с думите: „Знаеш ли, има и други начини да изкарваш прехраната си“

Акция на отряд "Кобра" в ж-к "Красно село"

Акция на отряд "Кобра" в ж-к "Красно село"

България Преди 2 часа

Операцията е по линия борба с наркоразпростанинето

Холивуд в очакване: Мат Деймън и Ан Хатауей повеждат „Одисея“ към наградите „Оскар“

Холивуд в очакване: Мат Деймън и Ан Хатауей повеждат „Одисея“ към наградите „Оскар“

Любопитно Преди 2 часа

След като разби боксофиса през лятото, грандиозната епика на Нолан разкри кои от звездите си ще бори за най-престижните филмови отличия

Париж

Властите в Париж искали да блокират TikTok, Instagram и X срещу безредиците

Свят Преди 2 часа

Кулминацията на тези усилия е било писмо от министър-председателя Себастиан Льокорню, в което той директно е поискал от френските телекомуникационни оператори да бъдат в готовност да блокират достъпа до TikTok, Instagram, Snapchat и X

,

Израел пред съдбоносни избори: Нетаняху или Айзенкот

Свят Преди 3 часа

Израел е изправен пред фундаментален избор за посоката на бъдещото си развитие, а страната се намира в тежка криза

ВАС отмени освобождаването на окръжния прокурор на Плевен Владимир Николов

ВАС отмени освобождаването на окръжния прокурор на Плевен Владимир Николов

България Преди 3 часа

Според върховните съдии Николов не е нарушил правилата

Ирак осъди французи за ислямски тероризъм

Ирак осъди французи за ислямски тероризъм

Свят Преди 3 часа

Седмината бяха определени за „изключително опасни“

Легендарният лайнер SS United States поема към дъното на океана

Легендарният лайнер SS United States поема към дъното на океана

Свят Преди 3 часа

Някогашният символ на американския разкош, превозвал световни лидери и холивудски звезди, ще бъде потопен край бреговете на Флорида. Корабът, който е по-голям от „Титаник“, ще се превърне в уникална атракция за водолази и морски обитатели

ЕК: България е номер едно в Европейския съюз по смъртност на пътя

ЕК: България е номер едно в Европейския съюз по смъртност на пътя

България Преди 3 часа

На другия полюс са Швеция и Дания

<p>Кога се налага хирургична намеса при синузит?</p>

Синузит: Симптоми, лечение и кога се налага операция

Любопитно Преди 4 часа

Запушеният нос, натискът в лицето и отслабеното обоняние са сред характерните признаци. Вижте какви са възможностите за лечение и защо антибиотиците трябва да се назначават целенасочено

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Среща с мечка: какво да правим?

sinoptik.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg

Къванч Татлътуг на 43: От баскетболната площадка до върха на турското кино

Edna.bg

Нова любов и ново начало: Натали Портман проговори след раждането на третото си дете

Edna.bg

ЦИК официално обяви резултатите от първия тур на президентския вот

Nova.bg

България спечели световна титла по борба

Nova.bg