Прокурорският син сам поиска да бъде екстрадиран в Гърция

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В асил Михайлов, известен като прокурорския син, сам поиска да бъде екстрадиран в Гърция. Това стана по време на заседание на Окръжния съд в Кюстендил, който разглежда искането за предаването му на гръцките власти.

Михайлов и неговият адвокат подкрепиха екстрадицията. По делото беше приложен документ от Апелативната прокуратура в Гърция, според който предаването му ще бъде временно, за да участва в производство за престъпления, за които се предвижда доживотен затвор.

Прокуратурата заяви, че няма пречка екстрадицията да бъде допусната, но предложи тя да бъде отложена до приключването на двете производства срещу Михайлов в България.

Гърция чака „прокурорския син“ за шест престъпления, но делото за предаването му се отлага

Срещу него има издадена Европейска заповед за арест във връзка с разследване в Гърция за тежки престъпления, сред които участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и въоръжен грабеж.

След изслушването съдебният състав на Окръжния съд в Кюстендил допусна изпълнението на Европейска заповед за арест, издадена от съдебните власти на Гърция спрямо Васил Михайлов от Перник, известен в публичното пространство като прокурорския син, но постанови предаването му да бъде отложено до приключване на висящите срещу него наказателни производства в България и изтърпяване на евентуално наложените наказания.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в петдневен срок.

Защитникът на Михайлов каза пред журналисти, че ще помисли дали да обжалва присъдата.

Припомняме, че Европейската заповед за арест е издадена във връзка с разследване в Гърция за шест престъпления, за които се твърди, че са извършени през август 2025 г. в района на Неа Ираклия. Според материалите по делото обвиненията са свързани с участие в организирана престъпна група, въоръжени грабежи и причиняване на тежка телесна повреда.

Производството се разглежда от Окръжния съд в Кюстендил, тъй като Михайлов е настанен в затвора в село Самораново, община Дупница.

Може ли Васил Михайлов да бъде екстрадиран в Гърция? Говори адвокатът му

Васил Михайлов вече изтърпя ефективна присъда от една година и осем месеца лишаване от свобода. След изтичането ѝ той остана в ареста по производството за изпълнение на Европейската заповед за арест, като мярката му за неотклонение „задържане под стража“ беше потвърдена от Софийския апелативен съд.