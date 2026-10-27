Любопитно

Четири демона, атаки и екзорсизъм: Реалният случай, който скова Америка от ужас през 1986 г.

Историята зад „The Conjuring: Последни обреди“ разкрива кошмара на семейство Смърл от 1986 г. Докато Уорън разследват четири демонични духа в Пенсилвания, реалният ужас се оказва много по-зловещ от всичко, показано на големия екран

27 октомври 2026, 16:23
Четири демона, атаки и екзорсизъм: Реалният случай, който скова Америка от ужас през 1986 г.
Източник: iStock

П рез 1986 година семейство Смърл твърди, че в продължение на повече от година е било подложено на брутални демонични атаки в дома си в Пенсилвания.

Ако сте смятали филма „The Conjuring: Последни обреди“ за плашещ, представете си какво е било за семейството, което действително е преживяло този ужас.

Сюжетът се развива пет години след събитията от филма от 2025 г. „The Conjuring: Дяволът ме накара да го направя“. Настоящата лента е последната от поредицата за Патрик Уилсън и Вера Фармига, в която те се превъплъщават в известната двойка паранормални изследователи Ед и Лорейн Уорън.

Докато семейство Уорън обмисля да се оттегли от лова на демони, отчаяна двойка от Пенсилвания се обръща към тях за помощ срещу агресивно присъствие, решено да унищожи дома им. С колебание двамата се съгласяват да се включат в обряд по екзорсизъм за последен път.

Уилсън и Фармига играят семейство Уорън от самия старт на свръхестествения франчайз през 2013 г. Актьорът сподели пред Entertainment Weekly през май 2025 г., че „Последни обреди“ ще бъде последният му филм в поредицата.

Уилсън добави, че не е искал герой му да бъде „на прага на смъртта“ в финалната част, имайки предвид, че реалният Ед Уорън умира чак през август 2006 г., а съпругата му Лорейн преминава в отвъдното през април 2019 г.

„Темата за пенсионирането ми беше много интересна“, сподели Уилсън. „Беше важно да покажем скептиците. Тук не става дума за събитията в Амитивил, където явленията бяха навсякъде. Какво се случва, когато двамата вече не се изявяват пред голяма публика? Как им се отразява това?“, добавя той.

В действителност самопровъзгласилите се демонолози продължават своята паранормална дейност до края на живота си. Един от най-известните им случаи остава този със семейство Смърл от Пенсилвания, които търсят помощта им през 1986 г., твърдейки, че демонично присъствие ги тероризира повече от година.

  • Базиран ли е „The Conjuring: Последни обреди“ на истинска история?

Да, сюжетът стъпва върху твърденията за паранормални явления в дома на семейство Смърл, разследвани от Ед и Лорейн Уорън през 1986 г.

Изпълнителният продуцент Питър Сафран разкри пред Entertainment Weekly, че този случай постоянно е бил обсъждан като потенциална тема още от началото на франчайза, тъй като е бил сред най-търсените в Google.

„Знаехме за него отдавна“, споделя Уилсън. „След това сценаристите експериментираха с това как ситуацията се отразява на семейния живот. Именно там дадохме художествен израз на историята. Все пак не правим документален филм.“, добавя той.

Въпреки че филмът се базира на тяхната история, дъщерята на Джак и Джанет Смърл, Карин, изрази резерви относно крайния резултат.

„Като фен смятам, че завършиха филмовата поредица добре, но като член на семейството не разбирам защо изобщо губиха времето ни да разговарят с нас и да ни uверяват, че искат да разкажат историята ни точно и с съчувствие“, написа тя във Facebook през септември 2025 г.

  • Кои са Джак и Джанет Смърл?

Джак и Джанет Смърл се преместват в двуетажна къща в Уест Питстън, Пенсилвания, заедно с двете си малки дъщери през 1976 г. По-късно родителите на Джак се нанасят в другата половина на близнака, а семейството посреща още две деца – близначки.

Животът в къщата протича спокойно до една нощ през 1985 г., когато осветително тяло пада от тавана и наранява челото на дъщеря им Шанън.

През следващата година и половина семейството твърди, че е станало жертва на редица паранормални прояви: смразяващи кръвта писъци, неясни миризми, хвърляне на немската им овчарка Саймън в стената и бутане на децата по стълбите.

Джак Смърл твърди също така, че е бил обект на физическо и сексуално насилие от страна на демоничната сила.

„Допреди година мислех, че такива неща се случват само по филмите“, разказва Джак в интервю с Лорейн Уорън през 1986 г. „И винаги съм смятал, че филмите преувеличават, така че никога не съм вярвал наистина.“, добавя той.

Във филма „Последни обреди“ ролите на Джанет и Джак се изпълняват от Ребека Калдър и Елиът Коуан.

  • Какво се случва със семейство Смърл?

След два неуспешни опита за екзорсизъм семейство Смърл решава да оповести публично историята си с надеждата да привлече допълнителна помощ. Те гостуват в популярни телевизионни предавания като „Larry King Live“ и „Entertainment Tonight“, а кошмарът им получава широк отзвук в американските медии.

Усилията им дават резултат през 1986 г., когато случаят привлича вниманието на Ед и Лорейн Уорън. Известните изследователи стигат до извода, че домът е обитаван от четири духа: възрастна жена, агресивно младо момиче, мъж, починал в къщата, и демон.

Според Дружеството за психични изследвания на Нова Англия (NESPR), основано от семейство Уорън и управлявано днес от тяхната дъщеря Джуди и зет им Тони Спера, демонът е използвал останалите три духа, за да подложи на тормоз семейство Смърл.

През 1986 г. Ед Уорън разказва пред медиите, че се е сблъскал с демона още през първата си нощ в къщата. Мебелите започнали да се тресат и подскачат, когато той се опитал да го прогони със светена вода, осветено масло и разпятие.

„Не се наложи да чакам дълго. Изведнъж усетих спад в температурата с поне 15 градуса“, спомня си той. „След това пред мен на около метър се оформи тъмна маса. Чух звук зад гърба си, сякаш нещо тракаше в стаята.“, добавя още.

  • Къде е семейство Смърл днес?

С помощта на семейство Уорън историята на Смърл е описана в книгата от 1986 г. „Обитаваната къща: Кошмарът на едно семейство“. Пет години по-късно по нея е заснет телевизионен филм с участието на Сали Къркланд.

В крайна сметка демонът не е прогонен от Ед и Лорейн Уорън, а от свещеник от местната енория. През октомври 1986 г. преподобният Джоузеф Адонизио заявява пред пресата, че благодарение на продължителни молитви лошите миризми и агресивните прояви в къщата са престанали.

Въпреки това през 1987 г. Джанет споделя, че все още чува почуквания и понякога вижда сенки. На следващата година семейството се премества в родния град на Джак – Уилкс-Баре.

През юни 2017 г. Джак Смърл умира от усложнения от диабет на 75-годишна възраст. Неговата дъщеря Карин споделя, че въпреки че баща ѝ е оставил паранормалния кошмар в миналото, тя самата понякога работи като изследовател на подобни явления.

„Преминахме през толкова труден период и нямаше към кого да се обърнем“, казва тя. „Баща ми се радваше, че мога да бъда гласът на хората, които се нуждаят от помощ.“, добавя тя.

След смъртта на съпруга си Джанет се омъжва повторно за Чарлз Албърт Дилуърт, с когото живее до смъртта си през януари 2026 г. на 78-годишна възраст.

  • Какво се случи с къщата?

Бил Стаут, пенсиониран полицай от Уест Питстън, спомня си как през 1986 г. хора от цялата страна са пристигали с автобуси, за да видят известната къща.

„Беше невероятно колко много коли идваха. Това е много тясна и малка улица“, разказва Стаут през септември 2025 г., когато „Последни обреди“ излиза по кината. „Любопитните искаха да влязат вътре и се налагаше да ги спираме.“, добавя той.

През 1987 г. семейство Смърл обявява имота за продажба, а в края на същата година той е купен с цел отдаване под наем от Ричард Бридъл. Новият собственик признава, че му е било трудно да намери наематели заради градските легенди: „Според мен това бяха пълни глупости. Просто нелепо.“

Самият Джак Смърл уверява бъдещите обитатели, че в къщата вече няма паранормална активност: „Можем да ви уверим съвсем честно, че на този адрес вече няма никакъв проблем.“

През февруари 1988 г. Дебра Оуенс се нанася в двуетажното жилище и по-късно потвърждава пред журналисти, че никога не се е сблъсквала с нищо необичайно или свръхестествено.

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