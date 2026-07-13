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Три зодии ще променят живота си завинаги, вижте в списъка ли сте

Благодарение на влиянието на ретроградния Плутон, те ще имат шанс да променят живота си, започвайки от 13 юли

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 юли 2026, 14:08
Три зодии ще променят живота си завинаги, вижте в списъка ли сте
Източник: iStock/GettyImages

А стрологията е древна система за изучаване на влиянието на небесните тела върху живота на хората. Тя се основава на идеята, че позициите на планетите и звездите в момента на раждане могат да разкрият личностни характеристики и съдбовни тенденции.

Астролозите съставят карти, наречени хороскопи, които показват разположението на планетите и техните взаимовръзки. Влиянието на планетите се тълкува чрез различни аспекти и позиции в небето.

Тази наука се използва както за лична самооценка, така и за вземане на решения в кариерата и отношенията. Много хора вярват, че астрологията може да даде насоки за избягване на трудности и използване на благоприятни периоди.

Само три зодиакални знака ще получат уникален шанс в началото на седмицата. Хороскопът за началото на седмицата обещава повратна точка за три зодии.

Благодарение на влиянието на ретроградния Плутон, те ще имат шанс да променят живота си, започвайки от 13 юли.

Разберете кои попаднаха в списъка на късметлиите в нашата галерия.

Снимки на късмета: Тези 3 зодии обръщат съдбата си от днес
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Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
Астрология Хороскоп Зодии Планети Късмет Ретрограден Плутон Съдба Звезди Седмичен хороскоп Небесни тела
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