България

Нови дронове и техника за пожарната, Демерджиев обеща по-бърза реакция при бедствия

Над 130 пожарникари и доброволци са преминали обучение, закупени са около 30 дрона и стотици единици оборудване с европейско финансиране

Василена Василева Василена Василева

13 юли 2026, 13:24
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Б ългарските пожарникари многократно са доказали своя професионализъм, но за да бъдат още по-ефективни, държавата трябва да продължи да инвестира в тяхното обучение и техническо оборудване. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на церемония за представяне на нова техника за Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Оборудването е осигурено по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския съюз.

На събитието присъстваха още министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов.

  • Нова техника и обучение за пожарникарите

По думите на Демерджиев благодарение на европейското финансиране и сътрудничеството между МВР и Министерството на труда и социалната политика вече са обучени над 130 пожарникари и доброволци.

Освен това са закупени около 30 дрона, близо 500 единици техника за гасене, както и ново комуникационно оборудване, което ще подобри координацията между професионалните екипи и доброволните формирования при овладяване на пожари и други бедствия.

Министърът благодари на доброволците и на представителите на местната власт, които ежегодно участват в гасенето на пожари и оказват съдействие при извънредни ситуации.

  • „Тази година сме по-подготвени“

Според Демерджиев координацията между институциите е значително подобрена, което позволява на страната да посрещне по-добре рисковете през летния сезон.

„Благодарение на създадената координация между институциите тази година сме по-подготвени за борба с пожарите“, подчерта вътрешният министър.

Той отбеляза, че в подготовката активно участват още Министерството на отбраната и Министерството на земеделието, а усилията са насочени към превенцията, ранното откриване на огнищата и бързото им локализиране, преди пожарите да се разраснат.

  • Все повече пожари заради климатичните промени

Демерджиев посочи, че климатичните промени водят до все по-чести и по-тежки природни бедствия, включително мащабни горски пожари.

По думите му амбицията на институциите е всяка година капацитетът на пожарните служби да се увеличава чрез модерна техника, нови технологии и допълнително обучение на служителите.

„Климатичните условия се влошават, но ние искаме и ще бъдем все по-готови да посрещнем тези предизвикателства“, заяви министърът.

Той изрази увереност, че сътрудничеството с Министерството на труда и социалната политика ще продължи, което ще позволи закупуването на още специализирана техника за ранно откриване на пожари и ограничаване на последствията от тях.

  • Подготовка преди най-рисковия период

Представянето на новото оборудване идва в началото на най-рисковия период за възникване на горски и полски пожари. През последните години България нееднократно беше засегната от мащабни пожари, а високите температури, продължителното засушаване и силният вятър увеличават опасността от бързото им разпространение.

Според МВР инвестициите в техника, обучение и по-добра координация между институциите са ключови за по-бързата реакция при подобни бедствия и за ограничаване на щетите върху хората, природата и инфраструктурата.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА - Нелли Желева, Десислава Пеева    
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