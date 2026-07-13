AI, роботика и иновации: България и Германия обсъдиха нова ера в научното партньорство

П ремиерът Румен Радев обсъди с представители на германски изследователски институти и издателства възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между България и Германия в областта на образованието, науката и иновациите.

Срещата се проведе по инициатива на германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия, която представя в България възможности за развитие на двустранното партньорство в сферите на икономиката, инвестициите, научните изследвания, образованието и спорта.

Радев се срещна с германската Федерална асоциация за външна търговия

Фокус върху технологии и подготовка на кадри

По време на разговорите Радев подчерта, че България разглежда образованието и науката като ключови фактори за развитието на икономика с по-висока добавена стойност и за повишаване на конкурентоспособността на страната.

Обсъдени са възможности за разширяване на партньорството между български и германски университети, както и между научноизследователски организации. Сред основните теми са обменът на технологии, развитието на иновации, подготовката на висококвалифицирани специалисти и внедряването на научни разработки в реалната икономика.

Акцент е поставен върху потенциала за сътрудничество в области като модерни производствени технологии, роботика, изкуствен интелект за индустриални приложения и устойчиво производство.

България и Швейцария задълбочават сътрудничеството си в иновациите и високите технологии

Германия остава ключов икономически партньор

Румен Радев посочи, че Германия е сред водещите икономически партньори на България и подчерта значението на развитието на човешкия капитал за устойчивия икономически растеж.

Според него страната ни се нуждае от модерна научна и изследователска инфраструктура, която да създава условия за развитие на младите специалисти и да насърчава повече хора да изберат професионална реализация в България.

„Развитието на човешкия фактор е сред основните предпоставки за устойчив икономически растеж“, посочи премиерът по време на срещата.

Участие на представители на институции

В срещата участваха министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов и председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева.

Обсъжданията са част от усилията за разширяване на връзките между България и Германия в области, които се очаква да имат ключово значение за бъдещото развитие на икономиката и обществото.