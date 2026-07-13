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Мадона пренаписа историята: Първият изпълнител №1 на „Билборд“ в 4 различни десетилетия

Мадона стъпи на върха на класацията за албуми на „Билборд“ за десети път в кариерата си с новата си продукция Confessions II. Поп иконата записа историческо постижение, превръщайки се в първия изпълнител с №1 албуми в четири десетилетия

13 юли 2026, 14:09
Мадона пренаписа историята: Първият изпълнител №1 на „Билборд“ в 4 различни десетилетия
Източник: БТА

М адона оглави класацията на „Билборд“ за албуми с новата си продукция Confessions II, съобщава сайтът на изданието.

За десети път в кариерата си тя стъпва на върха на чарта за албуми на „Билборд", като с този успех Кралицата на поп музиката записва първия си албум под номер 1 за настоящото десетилетие. Така Мадона става първият изпълнител с лидерска позиция през 20-те години на този век, който е оглавявал престижната класация и през три предходни десетилетия.

С това постижение Мадона става едва четвъртият изпълнител в историята с поне 10 албума под номер 1 в албумния чарт на „Билборд"  и най-малко със 10 сингъла на върха в Хот 100 - класация, в която тя има общо 12 първи места, отбелязва изданието.

Confessions II стартира със 134 000 еквивалентни албумни единици, генерирани в САЩ през седмицата, приключила на 9 юли, показват данни на Luminate. Това е най-силната седмица за денс албум за тази година. Проектът носи на Мадона и най-добрия ѝ седмичен резултат по брой единици, откакто „Билборд 200“ премина към класиране, базирано на еквивалентни албумни единици през декември 2014 г.

Новият албум е продължение на оглавилия класациите през 2005 г. албум на поп кралицата Confessions on a Dance Floor и отново събира Мадона с диджея, автор на песни и продуцент Стюарт Прайс.

Confessions II беше анонсиран на 15 април, издаден на 3 юли и отбелязва първия нов студиен албум на Мадона след албума ѝ Madame X от 2019 г., който също оглави класацията.

Мадона има три албума под номер 1 през 80-те години, четири през първото десетилетие на XXI век и два през второто. През 90-те години тя регистрира седем албума в топ 10, пет от които достигнаха до номер 2.

Confessions II също така е 24-тият албум на Мадона, влязъл в топ 10. Единствените изпълнители с повече албуми в топ 10 са The Rolling Stones (38), Барбра Стрейзанд (34), The Beatles, Франк Синатра (с по 32) и Елвис Пресли (27).

Албумът на Оливия Родриго You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love е под номер 2 със 103 000 генерирани еквивалентни албумни единици.

Следват четири албума, които също са оглавявали класацията: Dandelion на Ела Лангли е под номер 3 със 76 000 еквивалентни единици, I’m the Problem на Морган Уолен се изкачва от 5-о на 4-то място със 75 000 продадени еквивалентни единици, Iceman на Дрейк отстъпва от 4-то на 5-о място с 68 000 еквивалентни единици, а The Great Divide на Ноа Каан остава под номер 6 със 62 000 еквивалентни единици.

Рапърът Кен Карсън отбелязва втория си албум в топ 10, след като xperiment дебютира под номер 7 в „Билборд 200“, генерирайки 42 000 еквивалентни албумни единици.

Кралят на попа се присъединява към Кралицата на попа Мадона в топ 10, след като албумът Thriller на Майкъл Джексън падна с едно място до осма позиция. През изминалата седмица проектът е генерирал 42 000 еквивалентни единици.

Джексън и Мадона са споделяли място в топ 10 само веднъж преди това – в класацията от 1 декември 2001 г. През онази седмица оглавяващият класацията Invincible на Джексън падна от 3-то на 4-то място в третата си седмица в списъка, докато компилацията на Мадона GHV2: Greatest Hits Volume 2 дебютира под номер 7.

Двете музикални икони почти се срещат в топ 10 веднъж през 80-те години на миналия век, но се разминават само за една седмица. В класацията с дата 19 септември 1987 г. филмовият саундтрак Who’s That Girl с участието на Мадона прекарва своята трета и последна седмица в топ 10 под номер 7. През следващата седмица (26 септември) Who’s That Girl пада до номер 11, докато албумът Bad на Джексън дебютира под номер 1. След това, в класацията с дата 3 октомври Who’s That Girl остава на 11-а позиция, а Bad запазва първото си място.

Сиена Спиро отбелязва първото си влизане в „Билборд 200“, след като дебютният ѝ студиен албум Visitor е в класацията под номер 9. Проектът дебютира с 39 000 генерирани еквивалентни албумни единици.

Оглавявалият класацията албум 35 Biggest Hits на Тоби Кийт се завръща в топ 10, изкачвайки се от 31-во до 10-о място, след празничния Ден на независимостта на 4 юли в САЩ. Проектът е генерирал близо 39 000 еквивалентни албумни единици.

Източник: БТА/Марина Чертова    
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