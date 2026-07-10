Почина вторият български космонавт Александър Александров

Н апусна ни генерал-майор Александър Александров – български космонавт, изтъкнат военен летец и достоен син на България, съобщи премиерът Румен Радев.

"Генерал-майор Александров принадлежи към онова поколение български офицери, за които дългът към Родината, професионалното майсторство и стремежът към знание и развитие бяха висша ценност. Неговият полет в Космоса през 1988 година е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания", подчерта Радев.

Източник: БГНЕС

"Като летец и офицер той остави след себе си пример за дисциплина, смелост и отдаденост. Делото му е част от славната история на българската авиация и от традициите на хората, посветили живота си на покоряването на небето и на разширяването на човешките хоризонти. В този тежък момент изразявам своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на генерал-майор Александър Александров. Нека неговият пример остане жив за всички, които следват пътя на знанието, честта и служението на Отечеството. Поклон пред светлата му памет!", допълни Радев.

Навършват се 35 години от полета на втория български #космонавт Александър Александров

Полетът превръща България в третата държава в света, след СССР и САЩ, изпратила двама души в Космоса, припомнят от ВВСhttps://t.co/5hw51mSMmD pic.twitter.com/1d3cUqo7y0 — Българска телеграфна агенция (@BTAnewsBG) June 7, 2023

Александров е роден в Омуртаг на 1 декември 1951 г. Завършва Българската военновъздушна академия през 1974 г. и получава степен по технически науки през 1983 г. На 7 юни 1988 г. той излита на борда на ТМ-5 като космонавт-изследовател заедно с командира на мисията Анатолий Соловьов и Виктор Савиних. След пристигането си в "Мир", Александров става първият българин, достигнал съветска космическа станция, тъй като мисията „Союз 33“ с Георги Иванов на борда не успява да достигне космическата станция "Салют 6". На 17 юни Александров се завръща на борда на "Союз ТМ-4" заедно с другите членове на екипажа. Той, заедно с другите членове на екипажа, прекарва близо 10 дни в космоса.