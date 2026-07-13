Майки от цялата страна излизат на протест за по-високо майчинство през втората година

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М айки от цялата страна се готвят за нов протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Те твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основните разходи за отглеждане на дете, съобщи NOVA.

Недоволството на родителите се изразява в поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за вторник от 18:30 часа пред Министерския съвет. Недоволството ще обхване редица градове в страната, сред които София, Шумен, Ямбол, Сливен, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Добрич, Хасково и Карлово.

В момента обезщетението за отглеждане на дете през втората година е в размер на 398 евро, като същата сума получават включително и майките, които имат близнаци, обясняват протестиращите жени. „Живеем общо взето за нищо, ако не е заплатата на таткото”, споделя една от майките, която отглежда двегодишно дете и в момента очаква второ. Тя допълва, че алтернативите като помощ от близки или по-ранно връщане на работа са трудно осъществими. „В София това е невъзможно, защото в нашия квартал едно от четири деца влиза в ясла, а него не го приеха”, разказва още жената.

„Разликата в разходите спрямо преди две години е над 100%, като цените са доста завишени във всичко, а няма никаква индексация нито на детските надбавки, нито за тези, които сме се върнали на работа”, разяснява друга майка по време на протеста.

Основното искане на родителите е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. До 2014 година майчинството автоматично е вървяло заедно с минималната работна заплата, но оттогава е изостанало и за да бъде наваксано това изоставане, сумата трябва да стане 480 евро и 55 евроцента, изчисляват жените.

Родителите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера, но до момента нямат получен отговор от институциите.