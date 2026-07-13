България

От НДК до болница и училище: Четирима ръководители са дадени на КОНПИ след установен конфликт на интереси

Сред тях са бившият директор на НДК, шеф на болница, член на управителен съвет и директор на училище

Василена Василева Василена Василева

13 юли 2026, 09:28
От НДК до болница и училище: Четирима ръководители са дадени на КОНПИ след установен конфликт на интереси
Източник: БГНЕС

С метната палата е изпратила на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) четири случая на ръководители от държавни и общински структури, след като съдът окончателно е потвърдил наличие на конфликт на интереси.

Проверките засягат бившия изпълнителен директор на НДК Андрияна Татарова, члена на Управителния съвет на Държавно предприятие „Национален производствен център“ Динко Янев, директора на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана д-р Тодор Тодоров и директора на Природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев.

След окончателните съдебни решения Сметната палата е сезирала КОНПИ, която трябва да провери дали имуществото и доходите на четиримата съответстват на законно придобитите им средства.

  • Договор в НДК с фирма на сина

Сред най-шумните случаи е този на бившия директор на НДК Андрияна Татарова.

Според установеното от антикорупционните органи през 2024 г. тя е подписала договор за отдаване под наем на зала в НДК на дружество, представлявано от нейния син. По същото време Татарова е била свързана с управлението и собствеността на фирмата.

Заради установения конфликт на интереси тя е санкционирана с глоба от 5000 лева и е задължена да възстанови полученото възнаграждение за деня, в който е подписала договора. Решението е потвърдено от всички съдебни инстанции.

  • Директор на болница подписвал допълнителни възнаграждения за съпругата си

Конфликт на интереси е установен и при директора на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана д-р Тодор Тодоров.

Проверката е показала, че съпругата му е заемала длъжността началник на отделение в болницата, която той ръководи. Според решението той е подписвал документи за допълнително материално стимулиране, от което е получила средства и неговата съпруга.

За нарушението му е наложена санкция в размер на над 13 000 лева. Макар съдът да е отменил част от наказанията, установеният конфликт на интереси остава в сила и случаят е изпратен за проверка от КОНПИ.

  • Член на управителен съвет гласувал възнаграждения за себе си

Нарушения са установени и при Динко Янев – член на Управителния съвет на Държавно предприятие „Национален производствен център“.

Според антикорупционната комисия Янев и други членове на управителния съвет са участвали в решения, с които са били определяни и изплащани допълнителни възнаграждения на самите тях от бюджета на предприятието.

Освен това е установено, че Янев е бил съдружник в частно дружество, което е несъвместимо със заеманата от него длъжност.

За нарушенията му е наложена глоба от близо 9500 лева, а съдът окончателно е потвърдил решението.

  • Директор на училище назначил съпругата си

Последният случай е свързан с директора на Природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев.

Според решението той е назначил съпругата си за старши учител по математика, като лично е подписал трудовия ѝ договор и последващите допълнителни споразумения.

За нарушението Канев е глобен с 5000 лева. Санкцията е потвърдена окончателно от съда след близо две години съдебна процедура.

  • КОНПИ ще проверява имуществото им

След като съдебните решения по четирите случая са влезли в сила и са потвърдени от Върховния административен съд, КОНПИ трябва да извърши проверка дали доходите и имуществото на лицата съответстват на законно придобитите им средства.

По закон установеният с окончателно решение конфликт на интереси може да бъде основание и за освобождаване от заеманата длъжност.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: Сметна палата    
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