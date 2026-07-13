Връзвана с кабели и пребивана: Разследват отвличане на 20-годишна, принуждавана да проституира

Р айонната прокуратура в Стара Загора повдигна обвинения срещу 30-годишен мъж и 41-годишна жена за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, противозаконно лишаване от свобода и упражняване на насилие над 20-годишна жена. Срещу мъжа е повдигнато и допълнително обвинение за причиняване на средна телесна повреда.

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Според събраните до момента доказателства престъпленията са извършвани в периода от 7 до 14 февруари на територията на Пазарджик, София и Стара Загора, предаде БНР.

Отвлечена и принудена да предлага сексуални услуги

По данни на разследването младата жена е била отвлечена в района на Пазарджик. След това е транспортирана първо в София, а впоследствие и в Стара Загора.

Според прокуратурата там тя е била принуждавана да предлага сексуални услуги срещу заплащане, като обвиняемите я превозвали до различни адреси, където се срещала с клиенти.

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Връзвали я с кабели и я пребивали

Разследващите твърдят, че по време на престоя си жената е била подлагана на системно физическо насилие.

По информация на прокуратурата тя е била държана заключена против волята си, връзвана с кабели и многократно пребивана.

При едно от нападенията пострадалата е получила счупване на дясната ръка. Нараняването е квалифицирано като средна телесна повреда, заради което срещу 30-годишния обвиняем е повдигнато и допълнително обвинение.

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Задържани при завръщането си в България

След извършването на престъпленията двамата обвиняеми са напуснали страната и са били обявени за издирване.

Те са задържани на 10 юли, след като се завърнали в България. С постановление на прокуратурата са арестувани за срок до 72 часа.

Районната прокуратура вече е внесла искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

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Разследването продължава

По случая се извършват допълнителни процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около престъпленията и евентуалното участие на други лица.

Ако вината на обвиняемите бъде доказана, те могат да понесат тежка наказателна отговорност за престъпленията, свързани с трафик на хора, сексуална експлоатация и причиняване на телесна повреда.