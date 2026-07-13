Малката сестра на Грета Тунберг провокира с песен и шпагат

Д ве сестри – две различни цели. По-малката сестра на спретнатата шведска активистка Грета Тунберг си проправя път към славата, с една драматична балада и шпагат, пише The New York Post.

В скорошен виртуален разговор с Interview Magazine, Беата МонаЛиза, известна още като Беа (да, това е истинското ѝ име: „Родена съм с него. От баба ми Мона и прабаба ми Лиза е“, обясни тя пред медията), доказа, че не живее в сянката на по-голямата си с три години сестра, която е известна с това, че предизвиква правителствата със своите крайни мнения относно климатичните промени и обществените проблеми.

Мултифункционалната 20-годишна девойка, която е „самоука“, притежава гласовите възможности на джаз певица, двойно по-възрастна от нея. В интервюто тя се разкри уязвимо, обяснявайки, че танцува, откакто е проходила, и пее от седемгодишна, което е довело до това да бъде „тормозена от всички“. „Участвах в представления в училище и всички ме смятаха за досадна“, призна тя.

Нейният скорошен кавър на френската песен от 1949 г. „Hymne à l’amour“ на Едит Пиаф е напълно достатъчен, за да скрие шапката на публиката, докато тя чака в очакване на дебютния ѝ албум. Проектът е описан като „про-куиър, анти-мачо“, а в интервюто тя разкри, че в момента го довършва и работи по него от 13-годишна възраст, като е написала всяка песен сама.

„Продължавам да се връщам към него и да променям неща. Има девет песни, седем са готови... Албумът е за свободата на идентичността и овластяването на жените“, посочи 20-годишната изпълнителка, която е определяна като „гей икона“.

Когато беше попитана за прочутата си сестра, тя хладнокръвно отклони въпроса, отговаряйки: „Не нося отговорност за живота на други хора“.

Имайки очевидно много различни житейски цели в сравнение със сестра си, Беа описа успеха така: „Може би това е усещане. Можеш да бъдеш световноизвестен и да не се чувстваш приет, или можеш да имаш малка фен база и да се чувстваш много успешен“.

Подобно на сестра си, тя също е жена, която има силни мнения и явно не се страхува да ги изказва гласно. „Имам много хетеросексуални продуценти мъже, които ми казват как да пея. Те искат да чувстват, че са ме научили на нещо. Гласовитата, млада жена е много провокативна, особено за тях, защото те искат да имат контрол“, обясни тя в интервюто.

Тя призна, че иска световна слава, но за нея „е по-важно да има фенове, които я разбират“. „Те са много специфични. Имат същите интереси, същия начин на обличане, същия хумор. Аз съм много саркастична“, описа тя своята фен база.