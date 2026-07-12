България

След 50 години: Ремонтират Аспаруховия мост във Варна

До момента на съоръжението са правени само частични реконструкции.

12 юли 2026, 20:14
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50 години след построяването му, Аспаруховият мост във Варна ще бъде ремонтиран. До момента по съоръжението са правени само частични ремонти. Сега от Агенция „Пътна инфраструктура“ обявиха, че започват подготовка за цялостното обновяване съвместно с Община Варна, съобщи NOVA.

След мащабно обследване на конструкцията АПИ прие окончателния технически доклад за състоянието му. Документът дава зелена светлина за следващата стъпка – подготовката на проекта за цялостен ремонт.

По моста, който свързва квартал „Аспарухово” с останалата част на Варна, всеки ден преминават десетки хиляди автомобили. А местните казват, че състоянието му е много лошо. 

Нуждата от цялостен ремонт потвърждава и инженер Добри Добрев – геодезистът, участвал в последната мащабна рехабилитация през далечната 1998 година. Въпреки че е убеден, че мостът няма как да се срути, той вижда сериозен проблем в колоните на съоръжението.

„От липсата на бетоново покритие на някои места от влагата и водата, които проникват навътре, се компрометира арматурата. Тя се раздува и предизвиква пукнатини", обясни Добрев. 

Източник: NOVA    
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