След 50 години: Ремонтират Аспаруховия мост във Варна

Енчо Керязов с големи планове за спорта: Нов стадион, повече пари и край на старите проблеми

МВР с масови проверки: Санкционираха 32-ма шофьори на камиони в София само за ден

Заради завишени нива на арсен: Забраниха за пиене чешмяната вода в няколко села в Монтанско

Борисов: Само общ кандидат на десницата може да спечели президентските избори

МОН предлага нови правила при определяне на таксите за студентите

Катерина Евро с лична изповед: Пет счупени прешлена, тежка депресия и една щастлива новина

50 години след построяването му, Аспаруховият мост във Варна ще бъде ремонтиран. До момента по съоръжението са правени само частични ремонти. Сега от Агенция „Пътна инфраструктура“ обявиха, че започват подготовка за цялостното обновяване съвместно с Община Варна, съобщи NOVA.

След мащабно обследване на конструкцията АПИ прие окончателния технически доклад за състоянието му. Документът дава зелена светлина за следващата стъпка – подготовката на проекта за цялостен ремонт.

По моста, който свързва квартал „Аспарухово” с останалата част на Варна, всеки ден преминават десетки хиляди автомобили. А местните казват, че състоянието му е много лошо.

Нуждата от цялостен ремонт потвърждава и инженер Добри Добрев – геодезистът, участвал в последната мащабна рехабилитация през далечната 1998 година. Въпреки че е убеден, че мостът няма как да се срути, той вижда сериозен проблем в колоните на съоръжението.

„От липсата на бетоново покритие на някои места от влагата и водата, които проникват навътре, се компрометира арматурата. Тя се раздува и предизвиква пукнатини", обясни Добрев.