Последен полет: Прощаваме се с космонавта Александър Александров в понеделник

С дълбока тъга Министерството на отбраната и Българската армия се прощават с о.р. генерал-майор Александър Александров – военен летец, космонавт, учен и достоен офицер, оставил трайна следа в историята на българската авиация и космонавтика. Той ни напусна на 10 юли 2026 г.

Поклонението пред паметта му ще се състои на 13 юли (понеделник) от 11:00 ч. в Централния военен клуб в София.

Почина вторият български космонавт Александър Александров

Всички, които желаят да отдадат последна почит, могат да го направят.

Александров е роден в Омуртаг на 1 декември 1951 г. Завършва Българската военновъздушна академия през 1974 г. и получава степен по технически науки през 1983 г. На 7 юни 1988 г. той излита на борда на ТМ-5 като космонавт-изследовател заедно с командира на мисията Анатолий Соловьов и Виктор Савиних. След пристигането си в "Мир", Александров става първият българин, достигнал съветска космическа станция, тъй като мисията „Союз 33“ с Георги Иванов на борда не успява да достигне космическата станция "Салют 6". На 17 юни Александров се завръща на борда на "Союз ТМ-4" заедно с другите членове на екипажа. Той, заедно с другите членове на екипажа, прекарва близо 10 дни в космоса.

Поклон пред светлата му памет!