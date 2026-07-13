Отложиха делото за смъртта на Сияна за септември, експертизата още не е готова

О кръжният съд в Плевен отложи за септември делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Причината е неявяването на частните обвинители и техния повереник, съобщиха от съда.

Съдът отхвърли искането на обвинения по делото „Сияна“

Това е единадесетото съдебно заседание по делото, образувано срещу Г.Б.А., обвинен за тежката катастрофа, при която момичето загина, а дядо му получи телесни повреди.

Защо съдът не даде ход на делото

По информация на съда в деловодството е постъпила молба от адвоката на частните обвинители, в която се посочва, че те няма да се явят, тъй като назначената по делото комплексна експертиза все още не е изготвена и според тях присъствието им е безпредметно.

Съдебният състав обаче е преценил, че отсъствието на частните обвинители е процесуална пречка за извършването на следствените действия и събирането на доказателства.

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Според магистратите неизготвянето на експертизата не представлява нито основателна, нито уважителна причина за неявяване на страна по делото. Затова съдът задължи частните обвинители и техния адвокат най-късно до следващото заседание да представят доказателства за уважителни причини за отсъствието си.

Следващото заседание е насрочено за 11 септември 2026 г. от 10:00 часа.

За какво е обвинението

Подсъдимият Г.Б.А. е изправен пред съда за причиняване по непредпазливост на тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна, а дядо ѝ беше тежко ранен.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и постави отново на дневен ред въпросите за безопасността по пътищата, контрола върху тежкотоварния трафик и необходимостта от по-строги мерки срещу нарушителите.

В Окръжния съд в Плевен бе даден ход на делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

След трагедията близките на момичето и граждани организираха поредица от протести с искане за по-строги наказания за виновните за тежки пътни инциденти, както и за спешни мерки за подобряване на пътната безопасност.

Очаква се ключова експертиза

Една от основните причини за забавянето на процеса е неизготвената комплексна експертиза, която трябва да даде отговор на важни въпроси, свързани с механизма на катастрофата и обстоятелствата около настъпването ѝ.

След представянето на експертното заключение се очаква съдът да продължи със събирането на доказателства и разпита на свидетели в рамките на съдебния процес.