Опасно време в началото на седмицата: Къде ще има проливни дъждове и градушки

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Д енят ще започне с по-спокойно време в западната част на страната, докато в Централна и Източна България ще има повече облаци и валежи. Следобед на много места ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, придружена от краткотрайни превалявания и гръмотевици.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) най-интензивни ще бъдат явленията в Североизточна България, където има условия и за градушки.

Жълт предупредителен код за значителни валежи е обявен за територията на област Добрич и част от област Варна.

Източник: НИМХ

Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който ще създава усещане за по-хладно време. До вечерта облачността постепенно ще намалее и над по-голямата част от страната ще се изясни.

Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, а в София – около 26 градуса.

Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна и ще бъде малко по-високо от средното за месеца.

Какво ще е времето в планините

В планинските райони денят ще започне предимно слънчево, но около и след обяд ще се развие купеста облачност. На отделни места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици.

Ще духа умерен до силен северозападен вятър.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра – около 12 градуса.

По Черноморието

По Черноморието облачността ще остане значителна през по-голямата част от деня. Очакват се валежи, като по северното крайбрежие те ще бъдат по-интензивни и на места ще са придружени от гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

Максималните температури по морето ще бъдат между 24 и 28 градуса.

Температурата на морската вода е между 21 градуса по северното крайбрежие и 24–25 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде слабо – 1–2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и залязва в 21 ч. и 4 мин. Продължителността на деня е: 15 ч. и 4 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 14 мин. и залязва в 20 ч. и 43 мин. Фаза на Луната: един ден преди новолуние.

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