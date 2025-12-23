ОИК - Варна не събра кворум за заседанието по отстраняването на Благомир Коцев от длъжност

О бщинската избирателна комисия във Варна не успя да събере кворум за провеждането на заседанието, на което трябваше да се разглежда отстраняването на кмета Благомир Коцев от длъжност

Борисов е против прекратяване мандата на кмета на Варна

В края на ноември Комисията отложи заседанието си, и изиска допълнителни документи по казуса с кмета.

Вече два пъти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов моли членовете на ОИК от квотата на ГЕРБ да гласуват против отстраняването на Коцев.

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

Вчера Борисов коментира, че партията му изобщо не иска служебна победа, ако Коцев бъде отстранен от кметския пост, а днес във видео лидерът на ГЕРБ каза, че "Комисията за противодействия на корупцията се е изчерпала и не трябва да съществува".

"Настоявам представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват в никакви заседания, свързани с прекратяването на мандата на Благомир Коцев. Партията няма нужда от служебна победа! Не искаме името ни да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората. Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано! Считам, че тя не трябва да съществува", допълни още лидерът на ГЕРБ.