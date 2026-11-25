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Европейската комисия оценява положително мерките в Бюджет 2027 за стабилизиране на публичните финанси, заяви премиерът Румен Радев.

„ЕК удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно“, каза министър-председателят с критики към предишните управления.

Радев увери, че европейското финансиране и плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост няма да бъдат спрени.

Структурна реформа в Министерството на икономиката предвижда оптимизиране на над 400 позиции и спестяване на близо 8 млн. евро годишно.

Сред планираните промени е закриването на дружества с висок корупционен риск, включително „Монтажи“.

Европейската комисия оценява положително мерките, заложени от правителството в Бюджет 2027 за стабилизиране на публичните финанси. Прогнозата на Брюксел за следващата година потвърждава правилността на предприетия от кабинета курс. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет.

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Министър-председателят отправи остри критики към финансовата политика на предишните управления, обвинявайки ги в безконтролно увеличаване на разходите и държавния дълг, без това да е довело до необходимото развитие на икономиката и привличането на инвестиции.

„Вчера Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно, без да привличат инвестиции, които теглеха заеми, без да развиват икономиката, и лъгаха за реалния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната“, заяви Радев.

По думите му именно действията на предишните управляващи са довели до влошаването на състоянието на публичните финанси.

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Радев: Няма да бъде спряно европейското финансиране

Премиерът отхвърли опасенията, че България може да загуби достъп до европейски средства, включително до плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

„Няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни спрат европейското финансиране и плащанията по ПВУ. Нещо повече - ние ще продължим с реформите, с изкореняването на наследените неефективни и корупционни модели“, категоричен беше министър-председателят.

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Над 400 оптимизирани позиции и близо 8 млн. евро спестени годишно

Като пример за усилията на правителството да ограничи неефективните публични разходи Радев посочи обявената ден по-рано мащабна структурна реформа в системата на Министерството на икономиката.

Тя предвижда закриване на дружества, определени като такива с висок корупционен риск. Сред тях е „Монтажи“, част от структурата на Държавната консолидационна компания.

Премиерът отправи критики и към изразходването на половин милиард лева за ремонти на язовири, които по думите му са останали без вода.

Реформата включва още премахване на дублиращи се функции и услуги и тяхното централизиране, намаляване на числеността на управителните органи и възнагражденията в тях, както и ограничаване на необоснованите разходи.

„Резултатът е над 400 оптимизирани позиции, спестени близо 8 милиона евро разходи годишно“, обяви Радев.